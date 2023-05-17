Такі фрази ніколи не можна говорити вихователям дитячого садка
Робота вихователем чи нянею в дитячому садку потребує неабиякої витримки і ніяк не може вважатися легкою. Адже коли працюєш з великою групою дітей, ти маєш забути про поганий настрій, самопочуття, бути позитивним і спокійним.
Проте не всі це розуміють, думаючи, що вихователі цілими днями відпочивають і грають з малечею.
Що не варто говорити вихователям дошкільнят, розповіла няня з Великобританії Тіллі Олдерслейд. Жінка виклала відео в TikTok, воно стало вірусним і здобуло чималу підтримку.
Чого не хочуть чути няні в дитячому садку
- "Робота в дитячому садку чи яслах має бути насправді легкою".
Така фраза абсолютно знецінює чужу працю.Це можуть говорити тільки ті, хто ніколи не працював з дітьми.
- "Ти, напевно, цілий день сидиш і граєшся".
Працювати у дитячому садку надзвичайно відповідально, це не тільки одні забави. Мало хто знає, але вихователі і їх помічники (няні) мають слідувати певному навчальному плану, щоб діти всебічно розвивалися перед тим як підуть до школи.
- "Ти, мабуть, нічого не робиш, тільки обіймаєш дітей".
Робота в яслах чи дитячому садку - це не тільки постійні веселощі, обійми, спів пісень і вічне щастя і радість. Це, в першу чергу, - величезна відповідальність.
Більшість людей підтримала співробітницю дитсадка
Пост вже набрав мільйони переглядів та тисячі коментарів.
Серед тих, хто підтримав Тіллі Олдерслейд прозвучали думки, що їх роботу часто недооцінюють, а й просто не розуміють. Адже насправді багато хто думає, що вони просто "сидять і нічого не роблять". Крім того є такі батьки, які нахабно втручаються в роботу вихователів і вимотують їхні нерви.
"Крім того це довгі години паперової роботи, про які рідко хто думає. Все це за винагороду, неадекватну зусиллям і робочому часу", - написала в коментарях колега Тіллі.
"Боротися з усіма їхніми різними настроями, намагаючись зробити їх усіх щасливими, змінювати кілька підгузників, список можна продовжувати, це важко", - написала ще одна коментаторка.
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Нагадаємо, що у Міністерстві освіти та науки запропонували розвивати альтернативні форми дошкільної освіти в Україні замість дитячих садочків.
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