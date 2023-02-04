Такі "друзі" зруйнують ваше життя: психолог розповіла, яких людей слід уникати

Як розпізнати псевдодруга

"Варто "викинути" зі свого життя друзів, які постійно порівнюють вас з іншими, які знецінюють і критикують. А також тих, хто блокує всі ваші ініціативи та наміри. Так, на жаль, більшість з нас мають таких "друзяк"", - говорить експертка.

Голентовська пояснює, чому люди допускають такі стосунки. За її словами, кожен з нас колись міг вирішити, що таке ставлення є нормальним. А зокрема:

критикувати себе - це норма, так постійно робили значущі дорослі, а вони знають толк;

знецінювати себе - теж окей, бо досконалості немає меж і завжди можна стати краще;

порівнювати себе з іншими та дбати про їхню оцінку - взагалі круто, бо це ж неабиякий стимул для досягнень;

триматися за старі переконання - це хоч якась визначеність, а вдаватися до змін небезпечно.

"Нічого дивного, ці "друзі" вже давно з вами і можливо, ви зовсім не знаєте, як бути це без них. З ними можна по-різному взаємодіяти, проте раціональним лишається одне - відсторонитися, щоб не заважали жити. Це без перебільшення буде найкращою ідеєю", - пояснює психолог.

Як позбутись таких "друзів"

Голентовська радить проаналізувати ланцюжок, з чого це все почалось, коли ви вирішили, що треба думати саме так і навіщо (критикувати, знецінювати себе, порівнювати з іншими, триматись за звичне і йти за своїми страхами тощо).

"Розплануйте, як можна рухатись по іншому сценарію. Здобувайте новий досвід. Ламайте старі некорисні життєві схеми або записуйтесь на консультацію до психолога і розбирайтесь у ситуації разом", - радить експертка.