UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Такі "друзі" зруйнують ваше життя: психолог розповіла, яких людей слід уникати

Яких людей не варто допускати у своє життя (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Побутує думка, що справжніх друзів має той, хто й сам вміє щиро дружити. Проте таке твердження є доволі ситуативним. Адже нерідко буває так, що людина з благими намірами допомагає іншим, жертвуючи своїми інтересами, а ті лише користуються її добротою.

Про те, яких "друзів" варто позбутись і не допускати у своє життя, розповіла психолог Ольга Голентовська на своїй сторінці в Instagram.

Як розпізнати псевдодруга

"Варто "викинути" зі свого життя друзів, які постійно порівнюють вас з іншими, які знецінюють і критикують. А також тих, хто блокує всі ваші ініціативи та наміри. Так, на жаль, більшість з нас мають таких "друзяк"", - говорить експертка.

Голентовська пояснює, чому люди допускають такі стосунки. За її словами, кожен з нас колись міг вирішити, що таке ставлення є нормальним. А зокрема:

  • критикувати себе - це норма, так постійно робили значущі дорослі, а вони знають толк;
  • знецінювати себе - теж окей, бо досконалості немає меж і завжди можна стати краще;
  • порівнювати себе з іншими та дбати про їхню оцінку - взагалі круто, бо це ж неабиякий стимул для досягнень;
  • триматися за старі переконання - це хоч якась визначеність, а вдаватися до змін небезпечно.

"Нічого дивного, ці "друзі" вже давно з вами і можливо, ви зовсім не знаєте, як бути це без них. З ними можна по-різному взаємодіяти, проте раціональним лишається одне - відсторонитися, щоб не заважали жити. Це без перебільшення буде найкращою ідеєю", - пояснює психолог.

Як позбутись таких "друзів"

Голентовська радить проаналізувати ланцюжок, з чого це все почалось, коли ви вирішили, що треба думати саме так і навіщо (критикувати, знецінювати себе, порівнювати з іншими, триматись за звичне і йти за своїми страхами тощо).

"Розплануйте, як можна рухатись по іншому сценарію. Здобувайте новий досвід. Ламайте старі некорисні життєві схеми або записуйтесь на консультацію до психолога і розбирайтесь у ситуації разом", - радить експертка.

Раніше ми розповідали те, які звички псують життя нам і нашим близьким.

Читайте також про те, які шкідливі установки батьків псують відносини з дітьми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дружбапоради