Такие "друзья" разрушат вашу жизнь: психолог рассказала, каких людей следует избегать

Как распознать псевдодруга

"Следует "выбросить" из своей жизни друзей, которые постоянно сравнивают вас с другими, которые обесценивают и критикуют. А также тех, кто блокирует все ваши инициативы и намерения. Да, к сожалению, большинство из нас имеют таких "друзей"", - говорит эксперт.

Голентовская объясняет, почему люди допускают подобные отношения. По ее словам, каждый из нас когда-то мог решить, что такое отношение нормально. А в частности:

критиковать себя - это норма, так постоянно делали значимые взрослые, а они знают толк;

обесценивать себя - тоже окей, ибо совершенству нет предела и всегда можно стать лучше;

сравнивать себя с другими и заботиться об их оценке - вообще круто, потому что это незаурядный стимул для достижений;

держаться за старые убеждения - это хоть какая-то определенность, а прибегать к изменениям опасно.

"Ничего странного, эти "друзья" уже давно с вами и, возможно, вы совсем не знаете, как быть это без них. С ними можно по-разному взаимодействовать, однако рациональным остается одно - отстраниться, чтобы не мешали жить. Это без преувеличения будет лучшей идеей", - объясняет психолог.

Как избавиться от таких "друзей"

Голентовская советует проанализировать цепочку, с чего это все началось, когда вы решили, что нужно думать именно так и зачем (критикировать, обесценивать себя, сравнивать с другими, держаться за привычное и следовать своим страхам и т.п.).

"Спланируйте, как можно двигаться по другому сценарию. Обретайте новый опыт. Ломайте старые бесполезные жизненные схемы или записывайтесь на консультацию к психологу и разбирайтесь в ситуации вместе", - советует эксперт.