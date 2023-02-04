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Такие "друзья" разрушат вашу жизнь: психолог рассказала, каких людей следует избегать

Каких людей не следует допускать в свою жизнь (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Есть мнение, что настоящих друзей имеет тот, кто и сам умеет искренне дружить. Однако такое утверждение достаточно ситуативно. Ведь нередко бывает так, что человек с благими намерениями помогает другим, жертвуя своими интересами, а те только пользуются его добротой.

О том, от каких "друзей" следует избавиться и не допускать в свою жизнь, рассказала психолог Ольга Голентовская на своей странице в Instagram.

Как распознать псевдодруга

"Следует "выбросить" из своей жизни друзей, которые постоянно сравнивают вас с другими, которые обесценивают и критикуют. А также тех, кто блокирует все ваши инициативы и намерения. Да, к сожалению, большинство из нас имеют таких "друзей"", - говорит эксперт.

Голентовская объясняет, почему люди допускают подобные отношения. По ее словам, каждый из нас когда-то мог решить, что такое отношение нормально. А в частности:

  • критиковать себя - это норма, так постоянно делали значимые взрослые, а они знают толк;
  • обесценивать себя - тоже окей, ибо совершенству нет предела и всегда можно стать лучше;
  • сравнивать себя с другими и заботиться об их оценке - вообще круто, потому что это незаурядный стимул для достижений;
  • держаться за старые убеждения - это хоть какая-то определенность, а прибегать к изменениям опасно.

"Ничего странного, эти "друзья" уже давно с вами и, возможно, вы совсем не знаете, как быть это без них. С ними можно по-разному взаимодействовать, однако рациональным остается одно - отстраниться, чтобы не мешали жить. Это без преувеличения будет лучшей идеей", - объясняет психолог.

Как избавиться от таких "друзей"

Голентовская советует проанализировать цепочку, с чего это все началось, когда вы решили, что нужно думать именно так и зачем (критикировать, обесценивать себя, сравнивать с другими, держаться за привычное и следовать своим страхам и т.п.).

"Спланируйте, как можно двигаться по другому сценарию. Обретайте новый опыт. Ломайте старые бесполезные жизненные схемы или записывайтесь на консультацию к психологу и разбирайтесь в ситуации вместе", - советует эксперт.

Раньше мы рассказывали, какие привычки портят жизнь нам и нашим близким.

Читайте также о том, какие вредоносные установки родителей портят отношения с детьми.

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