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Такі 2 копійки продали за 105 тисяч: дізнайтесь, як виглядає цінна монета (фото)

Понеділок 20 листопада 2023 07:19
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Такі 2 копійки продали за 105 тисяч: дізнайтесь, як виглядає цінна монета (фото) 2 копійок 1992 року коштують чимало грошей (колаж - РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не усі знають, але деякі монети коштують набагато дорожче за номінал. Наприклад, 2 копійки, в залежності від їхнього стану і тієї самої "родзинки", яка визначає її цінність, можуть коштувати навіть понад 100 тисяч гривень. Вся річ у рідкісному дефекті.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Violity, нещодавно таку монету продали за дуже велику суму.

Як виглядають цінні 2 копійки

Продавець із Івано-Франківської області, розміщуючи свій лот, додав короткий опис. Він написав, що монета, викарбувана з алюмінію, не реставрувалася. Тип таких копійок - "АА".

Такі 2 копійки продали за 105 тисяч: дізнайтесь, як виглядає цінна монета (фото)

2 монети 1992 року (фото: violity.com)

На перший погляд може здатися, що монета нічим не відрізняється від інших. Однак варто придивитися і до аверсу, і до реверсу. На задній стороні 2 копійок одне з грон, згідно з класифікацією, отримало характерний "хвостик".

Такі 2 копійки продали за 105 тисяч: дізнайтесь, як виглядає цінна монета (фото)

Як виглядають цінні 2 монети (фото: violity.com)

А на реверсі ви можете помітити дуже широке окантування. Крім цього, монета має гладкий гурт.

Такі 2 копійки продали за 105 тисяч: дізнайтесь, як виглядає цінна монета (фото)

2 монети 1992 року (фото: violity.com)

Зовні вона здається трохи затертою. З цього можна припустити, що монета була в обігу.

Такі 2 копійки продали за 105 тисяч: дізнайтесь, як виглядає цінна монета (фото)

2 монети за 100 тисяч (фото: violity.com)

Також продавець сфотографував монету на вагах. Досвідчені нумізмати визначають цінність лота ще й за вагою, адже кожен екземпляр, залежно від типу та рідкості шлюбу, важить більше чи менше.

Торги за цю монету були дуже жвавими. Виявилося, що такі дві копійки 1992 року дуже цікавлять нумізматів. Вони зробили чимало ставок, а переміг той користувач, який був готовий заплатити за монету 105 тисяч та 1 гривню.

До речі, раніше ми вже розповідали, яка українська монета коштує 650 доларів.

Крім цього, зовсім недавно стало відомо, що 25 копійок коштують більше тисячі доларів.

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