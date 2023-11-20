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Такие 2 копейки продали за 105 тысяч: узнайте, как выглядит ценная монета (фото)

Понедельник 20 ноября 2023 07:19
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Такие 2 копейки продали за 105 тысяч: узнайте, как выглядит ценная монета (фото) 2 копеек 1992 года стоят немало денег (коллаж - РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Не все знают, но некоторые монеты стоят куда дороже номинала. К примеру, 2 копейки, в зависимости от их состояния и той самой "изюминки", которая определяет ее ценность, могут стоить даже более 100 тысяч гривен. Все дело в редком браке.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Violity, недавно такую монету продали за очень крупную сумму.

Как выглядят ценные 2 копейки

Продавец из Ивано-Франковской области, размещая свой лот, добавил краткое описание. Он написал, что монета, отчеканенная из алюминия, не реставрировалась. Тип таких копеек - "АА".

Такие 2 копейки продали за 105 тысяч: узнайте, как выглядит ценная монета (фото)

2 монеты 1992 года (фото: violity.com)

На первый взгляд может показаться, что монета ничем не отличается от других. Однако стоит присмотреться и к аверсу, и к реверсу. На задней стороне 2 копеек одна из гроздей, согласно классификации, получила характерный "хвостик".

Такие 2 копейки продали за 105 тысяч: узнайте, как выглядит ценная монета (фото)

Как выглядят ценные 2 монеты (фото: violity.com)

А на реверсе вы можете заметить очень широкую окантовку. Помимо этого, у монеты гладкий гурт.

Такие 2 копейки продали за 105 тысяч: узнайте, как выглядит ценная монета (фото)

2 монеты 1992 года (фото: violity.com)

Внешне она кажется немного затертой. Из этого можно предположить, что монета была в обиходе.

Такие 2 копейки продали за 105 тысяч: узнайте, как выглядит ценная монета (фото)

2 монеты за 100 тысяч (фото: violity.com)

Также продавец сфотографировал монету на весах. Опытные нумизматы определяют ценность лота еще и по весу, ведь каждый экземпляр, в зависимости от типа и редкости брака, весит больше или меньше.

Торги за эту монету были весьма оживленными. Оказалось, что такие 2 копейки 1992 года очень интересуют нумизматов. Они сделали немало ставок, а победил тот пользователь, который был готов заплатить за монету 105 тысяч и 1 гривну.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какая украинская монета стоит 650 долларов.

Помимо этого, совсем недавно также стало известно, что 25 копеек стоят больше тысячи долларов.

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