Таке взуття псує образ! Стилістка назвала модель, яку не можна поєднувати зі спідницями

Яке взуття не варто носити із сукнями взимку

"Довжина міді у спідницях трохи застаріла і підходить дуже невеликій кількості дівчат. Зокрема тендітним красуням зросту менш ніж 160 см. Міді з низьким взуттям виглядає дуже "офісно". А ще спідниця, колготки та взуття утворюють 3 великі горизонтальні лінії, які роблять ваші ніжки в 1,5 раза більшими. Тому з міді носіть високе взуття в кольоровій палітрі спідниці", - пояснює експертка.

Трохи простіше з підбором взуття до спідниць і плать мідаксі. Ця довжина личить майже усім.

При яких умовах можна поєднувати спідниці із низьким взуттям:

Колготки мають бути кольору взуття і достатньо щільні

У спідниці має бути виріз

Взуття має закінчуватись на вузькій частині ноги або бути зовсім низьким

Ви повинні бути готові до того, що такий образ візуально трохи "важчий", ніж із взуттям, що заходить під спідницю.

А ще зважайте на підбори та об‘єм підошви. Низьке взуття, пласке, з округлим носком точно не підійде під спідницю.

Щодо кросівок, то вони личать під м'які трикотажні, досить об'ємні сукні. Щоб міксувати їх з класичною спідницею-олівцем, треба трохи заморочитись.

"Щоб перевірити чи личить ваше взуття до образу, подивіться на себе з відстані 3 метрів. Якщо все гармонійно виглядає, тоді лишайте, як є", - радить стилістка.

Низьке взуття погано поєднується зі спідницями (фото: freepik)