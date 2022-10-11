Таке виховання дитини калічить її життя: "правила" неблагополучної сім'ї

До виховання дитини не можна ставитися бездумно, адже саме в сім'ї закладається майбутня модель поведінки. Якщо ж людина зростає в дисфункціональній сім'ї, такою ж може бути і її родина.

Дисфункціональна сім'я - така, в якій є конфлікт, неправильна поведінка і часто нехтування дитиною або зловживання з боку окремих батьків відбуваються постійно і регулярно, змушуючи інших членів пристосовуватися під такі дії.

"Правила" неблагополучної сім'ї

Присоромлюють і критикують

Знецінюють і відкидають почуття один одного. Обов'язково пояснюють, що ображатись і злитись на батьків - авторитетів не можна.

Не ділитись, радістю чи горем, треба розраховувати тільки на себе, бо світ небезпечний, а люди зрадливі. Не треба жалітись. Жаліються тільки слабаки, не можна виражати незадоволення і біль, "бо для тебе і так вже всім чим могли, пожертвували".

Контроль і гіперопіка

Звідси з'являється бажання контролювати все, партнера, своїх дітей, простір. Виникає недоступність по-іншому виражати свою любов. А контроль - метод знайомий і звичний з дитинства.

Права на помилку нема

За помилки буде покарання, психологічне або фізичне. Паніка при думці, що я можу налажати...

В результаті "привіт ідеальність разом з перфекціонізмом".

"Ти сам винен"

Швидше за все, ти почуєш, таке звинувачення у відповідь на прохання про допомогу. "Про яку підтримку може йти мова, Якщо ти сам винен?!"

Агресія і злість

Особливо до проблем та бажань своїх дітей. Тому в дорослому віці ти будеш жити із страхом конфліктів, щоб не "нарватись" на чужу агресію. І з постійним відчуттям: "Мені і так вже багато дали".

Задовільняти свої потреби ти навчився обхідними шляхами, бо прямо попросити, чи сказати, страшно.

Сила домінування та підкорення

Це підкорення своїм авторитарним батькам.У тебе не має свого вибору, свого простору, своїх бажань...Такі люди, весь час орієнтуються на бажання і думку інших.

Коаліція

Це коаліція, де двоє проти одного. Так вирішуються конфліктні ситуації в такій сім'ї.

Ідеальна картинка

В такій сім'ї багато сил та енергії йде, щоб її створити та підтримувати. Сварки з дому не виносять, а хто посмів винести, буде покараний. Внутрішні проблеми замовчуються або ігноруються.

Поради психолога

Якщо ви виросли в такій сім'ї, це не стає вироком на все життя. У вас є всі можливості змінити ці базові налаштування.

Ви можете навчитись взаємодіяти у своїй сім'ї з почуттями любові, довіри, співпереживання, підтримки та впевненості в собі.