Таке виховання дитини калічить її життя: "правила" неблагополучної сім'ї
До виховання дитини не можна ставитися бездумно, адже саме в сім'ї закладається майбутня модель поведінки. Якщо ж людина зростає в дисфункціональній сім'ї, такою ж може бути і її родина.
Про це розповіла психолог Ірина Федоришин.
Дисфункціональна сім'я - така, в якій є конфлікт, неправильна поведінка і часто нехтування дитиною або зловживання з боку окремих батьків відбуваються постійно і регулярно, змушуючи інших членів пристосовуватися під такі дії.
"Правила" неблагополучної сім'ї
- Присоромлюють і критикують
Знецінюють і відкидають почуття один одного. Обов'язково пояснюють, що ображатись і злитись на батьків - авторитетів не можна.
Не ділитись, радістю чи горем, треба розраховувати тільки на себе, бо світ небезпечний, а люди зрадливі. Не треба жалітись. Жаліються тільки слабаки, не можна виражати незадоволення і біль, "бо для тебе і так вже всім чим могли, пожертвували".
- Контроль і гіперопіка
Звідси з'являється бажання контролювати все, партнера, своїх дітей, простір. Виникає недоступність по-іншому виражати свою любов. А контроль - метод знайомий і звичний з дитинства.
- Права на помилку нема
За помилки буде покарання, психологічне або фізичне. Паніка при думці, що я можу налажати...
В результаті "привіт ідеальність разом з перфекціонізмом".
- "Ти сам винен"
Швидше за все, ти почуєш, таке звинувачення у відповідь на прохання про допомогу. "Про яку підтримку може йти мова, Якщо ти сам винен?!"
- Агресія і злість
Особливо до проблем та бажань своїх дітей. Тому в дорослому віці ти будеш жити із страхом конфліктів, щоб не "нарватись" на чужу агресію. І з постійним відчуттям: "Мені і так вже багато дали".
Задовільняти свої потреби ти навчився обхідними шляхами, бо прямо попросити, чи сказати, страшно.
- Сила домінування та підкорення
Це підкорення своїм авторитарним батькам.У тебе не має свого вибору, свого простору, своїх бажань...Такі люди, весь час орієнтуються на бажання і думку інших.
- Коаліція
Це коаліція, де двоє проти одного. Так вирішуються конфліктні ситуації в такій сім'ї.
- Ідеальна картинка
В такій сім'ї багато сил та енергії йде, щоб її створити та підтримувати. Сварки з дому не виносять, а хто посмів винести, буде покараний. Внутрішні проблеми замовчуються або ігноруються.
Поради психолога
Якщо ви виросли в такій сім'ї, це не стає вироком на все життя. У вас є всі можливості змінити ці базові налаштування.
Ви можете навчитись взаємодіяти у своїй сім'ї з почуттями любові, довіри, співпереживання, підтримки та впевненості в собі.
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