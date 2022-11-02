Таке Євангеліє можна продати в Україні за 300 тисяч: як виглядає книга

В Україні унікальне Євангеліє продають за 300 тисяч гривень. Фоліант в чудовому стані і знаходиться наразі в Івано-Франківську.

Рідкісний примірник показали на сайті для колекціонерів.

Чим унікальний фоліант

Видане "Євангеліє" у Львові у 1636 році, на замовлення Львівського братства. Друкар - Михайло Сльозка.

У книзі 60 ілюстрацій-гравюр. Гравюри чотирьох Євангелістів відтиснуті з дощок, зроблених майстрами з кола знаного друкаря і видавця XVII століття Памви Беринди, а можливо, і ним самим.

Фото: Євангеліє 1636 року (violity.com)

Автор лота стверджує, що це перше друковане "Євангеліє", що вийшло на теренах сучасної України.

Так, в 1636 році вийшло в світ лише три книги церковно-словянською мовою, одна з них - даний стародрук "Євангеліє". Тираж книг в той час близько 1000 примірників, до наших днів дійшло вкрай мало, а в доброму стані і з титульною сторінкою взагалі величезна рідкість.

В якому стані книга

Видання в доброму стані, все міцно тримається. Всі сторінки присутні, крім однією останньої, що велика рідкість.

Фото: Євангеліє 1636 року (violity.com)

"Євангеліє" укріплялось, перепрошивалось. На початку сім аркушів та в кінці шість листків мають нарощення країв. В обкладинці замінена шкіра, напевно ще підрізались сторінки.

Розмір книги 31х20 см, товщина 8 см. В книзі 852 с., або ж 426 аркушів. Вага 2,4 кг