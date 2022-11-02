Такое Евангелие можно продать в Украине за 300 тысяч: как выглядит книга

В Украине уникальное Евангелие продается за 300 тысяч гривен. Фолиант в отличном состоянии и находится в Ивано-Франковске.

Чем уникален фолиант

Издано "Евангелие" во Львове в 1636 году, по заказу Львовского братства. Печатник - Михаил Слезка.

В книге 60 иллюстраций-гравюр. Гравюры четырех Евангелистов оттеснены из досок, сделанных мастерами из круга известного печатника и издателя XVII века Памвы Беринды, а может быть, и им самим.

Фото: Евангелие 1636 года (violity.com)

Автор лота утверждает, что это первое печатное "Евангелие", вышедшее на территории современной Украины.

Так, в 1636 году вышло в свет лишь три книги на церковно-славянском языке, одна из них – данное старопечатное "Евангелие". Тираж книг в то время около 1000 экземпляров, до наших дней дошло крайне мало, а в хорошем состоянии и с титульной страницей вообще огромная редкость.

В каком состоянии книга

Издание в хорошем состоянии, все крепко держится. Все страницы присутствуют, кроме одной последней, что большая редкость.

Фото: Евангелие 1636 года (violity.com)

"Евангелие" укреплялось, перепрошивалось. В начале семь листов и в конце шесть листов имеют наращивание краев. В обложке заменена кожа, наверняка, еще подрезались страницы.

Размер книги 31х20 см, толщина 8 см. В книге 852 с., или 426 листов. Вес 2,4 кг