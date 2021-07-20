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Украинцам рассказали, какую рыбу сейчас нельзя есть: может вызвать серьезные проблемы

Автор: Анна Шиканова

Летом есть вяленую или сушеную рыбу очень небезопасно, так как она может вызвать серьезное пищевое отравление. В первую очередь потому, что в ней может содержаться ботулизм.

Какая рыба летом самая опасная, рассказали на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Как отмечают специалисты, в летнее время сушеная и вяленая рыба пользуется особым спросом. И одновременно с этим резко начинает расти число отравлений этим продуктом. Некоторые такие отравления заканчиваются печально – смертью пациента. В такой рыбе часто есть бактерии и при жаре они размножаются катастрофически быстро.

"Ботулизм – это пищевая интоксикация, которая появляется после употребления продуктов, в которых есть ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки. Вяленая и сушеная рыба часто становится "домом" для размножения токсинов", - объяснили медики и назвали причины.

  • Такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксины гибнут только при кипячении в течении 10-15 минут
  • Рыба может быть заражена в природных условиях, так как резервуаром инфекции является песок или речной мул
  • Соление такой рыбы происходит уже после появления токсина, а соль не убивает токсин. Она может только немного затормозить процесс размножения токсинов.
  • Потребителю неизвестно об условиях хранения или транспортировки: долгое хранения раненой рыбы на грунте, перевозка кучей, без тары.

Как отмечают медики, если вам захочется побаловаться вяленой или сушеной рыбкой на пляже или купить такой продукт на стихийном рынке – вспомните эти рекомендации и купите проверенные продукты.

Какая рыба летом самая опасная

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты могут усиливать жажду в жару.

А также рассказывали о том, какие заболевания могут сильно испортить ваш отпуск.

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