Українцям розповіли, яку рибу зараз не можна їсти: може викликати серйозні проблеми

Влітку їсти в'ялену або сушену рибу дуже небезпечно, через те, що вона може викликати серйозне харчове отруєння. В першу чергу тому, що в ній може міститися ботулізм.
Яка риба влітку найнебезпечніша, розповіли на сторінці Центру громадського здоров'я в Facebook.
Як відзначають фахівці, в літню пору сушена і в'ялена риба користується особливим попитом. І одночасно з цим різко починає зростати число отруєнь цим продуктом. Деякі такі отруєння закінчуються сумно - смертю пацієнта. У такій рибі часто є бактерії й при спеці вони розмножуються катастрофічно швидко.
"Ботулізм - це харчова інтоксикація, яка з'являється після вживання продуктів, в яких є ботулотоксини. Збудник розмножується в анаеробному стані (без кисню) і при неправильних умовах зберігання або транспортування. В'ялена і сушена риба часто стає "домом" для розмноження токсинів", - пояснили медики та назвали причини.
Як відзначають медики, якщо вам захочеться побалуватися в'яленою або сушеною рибкою на пляжі або купити такий продукт на стихійному ринку – згадайте ці рекомендації та купіть перевірені продукти.
Яка риба влітку найнебезпечніша
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