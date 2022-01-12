Такая 1 гривна обогатит вас, ведь за нее дают почти 1000 долларов (фото)

Продавец просит за гривну 917 долларов. Ее уникальность в том, что она пробная, изготовлена из никеля, и имеет "гладкий гурт", то есть ребро монеты без каких-либо надписей или зубцов.

Год выпуска монеты 1992-й.

Фото: 1 гривна почти за 1 тысячу долларов (violity.com)

Отметим, что "оформленный" гурт появился в результате попыток владельцев монетных регалий защититься от порчи монеты, когда края монет из драгоценных металлов подпиливались или обрезались, и фальшивок.

Сначала гурт на всех монетах был гладким. В начале XVI века в Европе появилась машина для нанесения узоров на гурт.

Это важно и интересно знать

Из латуни делали первые "желтые" монеты: 10, 25, 50 копеек (в 1992, 1994-1996 годах), а также монеты номиналом 1 гривна.

Затем использовали алюминиевую бронзу, а в конце концов (для 10, 25 и 50 копеек) перешли на низкоуглеродистую сталь с гальваническим покрытием.

Сейчас большие "желтые" одногривневые монеты постепенно вытесняются новыми "белыми" из стали с гальваническим покрытием.