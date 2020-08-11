В Таиланде погибла тревел-блогер из Украины: все детали

В Таиланде погибла украинская тревел-блогер (Фото: instagram.com/ya___lerochka)

Девушка разбилась в автомобильной аварии

В Таиланде погибла украинская тревел-блогер Валерия. Она публиковала заметки о своих путешествиях под псевдонимом Ya_Lerochka.

О смерти молодой украинки сообщила ее подруга Анна Токарева на своей странице в Instagram. Она рассказала, что Валерия разбилась в автомобильной аварии в провинции Сураттхани 2 августа. Тело украинки никак не могут доставить домой для похорон.

"02.08.20 с нами не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, чудесного ребенка, отзывчивого, доброго, жизнерадостного человека, Леры. Произошла смертельная авария в провинции Surat Thani. Сейчас нам необходимо доставить тело на родину, в Украину, к родителям. Многие были знакомы с Лерой лично... ", - написала Токарева.

Она разместила на своей страницы реквизиты счетов для сбора помощи родным Валерии и доставки тела в Украину.

Тревел-блогер Валерия (Фото: instagram.com/ya___lerochka)

На странице Валерии в Instagram много фотографий из разных стран мира. Девушка много путешествовала – Турция, Вьетнам, Бали, Сингапур.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове во время съемок погибла известный фотограф. Она проникла на территорию на заводе Шевченко и упала в шахту. Без матери осталась маленькая дочь.

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