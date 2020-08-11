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У Таїланді загинула тревел-блогер з України: усі деталі

Вівторок 11 серпня 2020 16:33
У Таїланді загинула тревел-блогер з України: усі деталі
У Таїланді загинула українська тревел-блогер (Фото: instagram.com/ya___lerochka)
Автор: Анна Шиканова

Дівчина розбилася в автомобільній аварії

В Таїланді загинула українська тревел-блогер Валерія. Вона публікувала замітки про свої подорожі під псевдонімом Ya_Lerochka.

Про смерть молодої українки повідомила її подруга Ганна Токарєва на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла, що Валерія розбилася в автомобільній аварії в провінції Сураттхані 2 серпня. Тіло українки ніяк не можуть доставити додому для поховання.

"02.08.20 з нами не стало моєї близької подруги, вірного друга, турботливої дочки, чудової дитини, чуйної, доброї, життєрадісної людини, Лери. Сталася смертельна аварія в провінції Surat Thani. Зараз нам необхідно доставити тіло на батьківщину, в Україну, до батьків. Багато з вас були знайомі з Лерой особисто... ", - написала Токарєва.

Вона розмістила на своїй сторінці реквізити рахунків для збору допомоги рідним Валерії та доставки тіла в Україну.

У Таїланді загинула тревел-блогер з України: усі деталі

Тревел-блогер Валерія (Фото: instagram.com/ya___lerochka)

На сторінці Валерії в Instagram багато фотографій з різних країн світу. Дівчина багато подорожувала – Туреччина, В'єтнам, Балі, Сінгапур.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові під час зйомок загинула відомий фотограф. Вона проникла на територію на заводі Шевченка і впала в шахту. Без матері залишилася маленька дочка.

А також ми розповідали про те, що на Прикарпатті від удару струмом загинула відомий волонтер і парамедик з Донбасу.

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