Таємниці Вінниці за вихідні: які топ-7 місць обов'язково варто побачити

Співочий фонтан Roshen

Єдиний в Україні та найбільший в Європі річковий світломузичний фонтан. Розташований у руслі річки Південний Буг та має довжину у 140 метрів. Фонтан працює з березня по листопад, та збирає біля себе жителів та гостів міста на вистави та концерти просто неба.

Повноцінно можна насолодитися красою фонтану з настанням темряви, коли розпочинається лазерне шоу. Музичний репертуар складається в основному з класичних композицій, таких як, "Симфонія №40" Моцарта, "Пори року: Літо" Вівальді та інших.

Співочі фонтани у Вінниці (фото: Getty Images)

Національний музей-садиба М.І. Пирогова

Музей відкритий на території садиби Вишня, де останні 20 років жив та працював видатний анатом, вчений, хірург та педагог. Його вважають засновником Товариства Червоного Хреста та військово-польової хірургії.

Пирогов заповів, щоб його поховали саме у його садибі. Над його усипальницею згодом побудували церкву Миколи Чудотворця. У музеї можна наочно познайомитись з лікарською практикою 19 століття та відчути, як жила наукова інтелігенція у ті часи.

Національний музей-садиба М.І. Пирогова (фото: Вікіпедія)

Водонапірна вежа

Архітектурна пам’ятка розташована на площі Європейській у центрі міста. Верхній ярус вежі виконував функцію пожежної каланчі, але згодом вона втратила своє призначення і стала житловим приміщенням.

У 1985 році пам’ятка перейшла до Обласного краєзнавчого музею. Нині в вежі розміщується Музей воїнів-афганців. Також поблизу вежі є декілька цікавих пам’ятників, наприклад, пам’ятник головному архітектору міста - Григорію Артинову.

Водонапірна вежа (фото: Вікіпедія)

Садиба Михайла Коцюбинського

Відомий український письменник був народжений саме у Вінниці. Музей-садиба розташований недалеко від фонтану по вулиці Івана Бевза 15. Експозиція розміщена в 5 кімнатах та хронологічно зображує життя та творчість Михайла Коцюбинського.

Тут розташовано багато пам’яток його творчості, наприклад як: твори, що були видані при його житті та переклади мовами народів світу. Архівні матеріали, матеріали побуту та етнографії.

Садиба Михайла Коцюбинського (Вікіпедія)

Вінниця в мініатюрі

В центральному міському парку з’явилась нова локація, що складається з 12 зменшених копій відомих будівель міста. Нова "площа" була відкрита до дня міста.

Там представлені такі мініатюри як: Арка до Центрального парку, Водонапірна башта, Будинок реального училища, Вінницька обласна Державна адміністрація та інші.

Вінниця в мініатюрі (фото: moemisto.ua)

Вінницькі Мури

Найдавнішою будівлею вважається саме цей комплекс оборонних і монастирських споруд. Ці мури пережили багато історичних подій, були частково зруйновані та перебудовані. Нині це унікальна пам’ятка архітектури, яка збереглась до наших днів ще з 16 століття.

Зараз на території діють установи та два музеї - обласний краєзнавчий та художній. Фонд Вінницького обласного краєзнавчого музею налічує понад 200 тисяч експонатів, в тому числі унікальні предмети зі скіфського та сарматського періодів, вироби гончарства, ткацтва і вишивки та інші.

Вінницькі мури (фото: Вікіпедія)

Вінницький трамвай

Йому понад 100 років. "Вінницька транспортна компанія" час від часу організовує безкоштовні екскурсії під час яких туристи мають змогу почути чимало цікавих та маловідомих фактів про Вінницю.

Громадський транспорт дивує своєю зручністю та красою, а також безкоштовним інтернетом. Гості міста мають змогу покататися одним із шести маршрутів на старенькому Gotha T57 або сучасному VinWay.

Старовинний Вінницькій трамвай (фото: Вікіпедія)