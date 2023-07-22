Таємниці єгипетської "Книги мертвих". Ось що насправді приховують древні послання

Походження "Книги мертвих"

Насправді єгипетська "Книга мертвих" - це зовсім не книга. Скоріше, це збірка заклинань, написаних протягом 1000 років, яка не має офіційного порядку, структури чи оповіді.

Кожне з цих заклинань розроблено, щоб допомогти мертвій людині подолати випробування, з яким вона, ймовірно, зіткнеться в підземному світі. Різні комбінації цих заклинань можна знайти на папірусах, покладених у гробниці поруч з тілами.

Найдавніші з цих заклинань були намальовані на предметах у похоронних камерах єгипетської королівської сім’ї близько 2400 року до н.е. і стали відомі як тексти пірамід.

Пізніші версії - відомі як "Трунні тексти" - були нанесені на трунах представників некоролівської еліти. А от в 16 ст. до нашої ери ці тексти систематизували у збірку під назвою "Книга, що прийде з дня на день".

Відтоді вона стала доступною для копіювання. Книга стала важливим елементом для тих, хто готується покинути світ живих. Зазвичай, люди купували лише певні розділи, у жодній гробниці не було знайдено повної колекції заклинань.

Лише в 1842 році збірку стали називати "Книгою мертвих", коли німецький єгиптолог Карл Річард Лепсіус опублікував текст під такою назвою.

Фрагмент папірусу писаря Ані: розділ "Суд Осіріса" (фото: Вікіпедія)

Що описує "Книга мертвих"

Різноманітні заклинання в єгипетській "Книзі мертвих" були розроблені, щоб покійники могли їх промовити у потрібний час й досягти вічного загробного життя.

Згідно з віруваннями давніх єгиптян, померлі повинні були подорожувати підземним світом, щоб зустрітися з богом Осірісом, після чого вони будуть засуджені відповідно до праведності, з якою вони жили.

Однак цей шлях охороняли жахливі монстри та інші надприродні істоти, яких потрібно було приборкати. Багато заклинань у "Книзі мертвих" слугували для того, щоб "озброїти" покійника фразами, які можна було прочитати, щоб подолати цих ворогів. Інші містили відповіді на численні запитання, які боги ставили мертвим під час їхньої подорожі.

Ті, хто потрапив до Осіріса, повинні були назвати імена кожного з 42 божеств, які судили душі померлих. Після цього вони повинні були прочитати так звану "негативну сповідь", підтверджуючи, що вони утрималися від 42 різних гріхів - від вбивства до крадіжки - протягом життя. Уся ця інформація була записана в "Книзі мертвих", тому тим, хто купив папірус перед смертю, не було про що хвилюватися.

Лише після того, як усі ці випробування були завершені, серце померлого можна було зважити на терезах - в противагу йому ставили пір'їнку. Якщо терези були врівноважені, людину вважали вільною від гріха та їй дозволяли потрапити в загробне життя. Проте ті, чиї тяжкі гріхи перехилили терези, були негайно знищені й приречені на забуття.

Тот і Анубіс зважують серце покійного (фото: Вікіпедія)