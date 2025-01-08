"Сюрпризи" від Меркурія та Юпітера. Астролог дала детальний прогноз на сьогодні

Прогноз астропогоди на 8 січня

"До 11:42 (за київським часом) - стресовий період, енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам. Проявлені егоїзм і гординя призведуть до плачевних наслідків", - попередила астролог.

Найкращий захист, запевняє експерт, це духовна гармонія та рівновага. Тому вона радить трансформувати свої страхи на позитивні якості.

Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею.

"День справедливості, відданості, чесності. Допомагайте іншим. День сприяє гармонізації стосунків з оточуючими. Приділить час родині, дітям, хатнім питанням", - радить Соловйова.

Нові справи та важливі рішення також краще перенести на інший день. А через ретроградність Марсу не слід планувати на цю середу далекі поїздки, початок нової роботи або ж понаднормові навантаження.

Гороскоп на 8 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

8 січня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Цього дня варто уникати пліток, будьте обережними з плітками та дезінформацією, а ще - стежте за своїми речами, аби їх не загубити.

"Краще на цей день не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами. Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск та вироби з нього", - нагадала астролог.

Не слід забувати й про те, що з 3 та до 14 січня Юпітер перебуватиме у руйнівному градусі Близнюків. Такий градус може "притягувати" випробування на міцність, не дуже гарні події. Тому не слід довіряти людям, які на це не заслуговують. Але це ще не все.

З 03:12, 8 січня, до 02:45, 9 січня, Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, буде у руйнівному градусі Козорогу. Цей градус дає все, крім кохання", - розповіла астролог.

"Він несе песимізм, втрату особистої свободи та незалежності, перебільшену самовпевненість, фізичну силу, постійність, стійкість, завзятість. Високорозвиненим особистостям він надає підтримку ззовні, повільну, але успішну кар'єру, високий соціальний рівень і хороше матеріальне становище", - резюмувала Соловйова.