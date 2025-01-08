"Сюрпризы" от Меркурия и Юпитера. Астролог дала подробный прогноз на сегодня

Прогноз астропогоды на 8 января

"До 11:42 (по киевскому времени) - стрессовый период, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам. Проявленные эгоизм и гордыня приведут к плачевным последствиям", - предупредила астролог.

Лучшая защита, уверяет эксперт, это духовная гармония и равновесие. Поэтому она советует трансформировать свои страхи в положительные качества.

Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинной работой.

"День справедливости, преданности, честности, помогайте другим. День способствует гармонизации отношений с окружающими. Уделите время семье, детям, домашним вопросам", - советует Соловьева.

Новые дела и важные решения также лучше перенести на другой день. А из-за ретроградности Марса не следует планировать на эту среду дальние поездки, начало новой работы или же сверхурочные нагрузки.

Гороскоп на 8 января (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

8 января - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. В этот день стоит избегать сплетен, будьте осторожны со сплетнями и дезинформацией, а еще - следите за своими вещами, чтобы их не потерять.

"Лучше на этот день не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями. Для того, чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него", - напомнила астролог.

Не следует забывать и о том, что с 3 и до 14 января Юпитер будет находиться в разрушительном градусе Близнецов. Такой градус может "притягивать" испытания на прочность, не очень хорошие события. Поэтому не следует доверять людям, которые этого не заслуживают. Но это еще не все.

С 03:12, 8 января, до 02:45, 9 января, Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, будет в разрушительном градусе Козерога. Этот градус дает все, кроме любви", - рассказала астролог.

"Он несет пессимизм, потерю личной свободы и независимости, преувеличенную самоуверенность, физическую силу, постоянство, стойкость, упорство. Высокоразвитым личностям он предоставляет поддержку извне, медленную, но успешную карьеру, высокий социальный уровень и хорошее материальное положение", - резюмировала Соловьева.