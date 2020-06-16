Вот так сюрприз: в Украине изменится формат выплаты субсидий

В Украине люди будут по-новому получать субсидии. Кабинет министров хочет перейти на наличный формат выплат социальной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

В Кабинете министров планируют в первую очередь сконцентрироваться на адресности выплат субсидий. Также планируется ввести систему адресной социальной помощи тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Это могут сделать путем перехода к оплате социальных услуг и упорядочения существующей разветвленной системы льгот.

Также правительство планирует стимулировать граждан из малообеспеченных семей искать работу, оказывать финансовую помощь для открытия собственного дела, а также реорганизовать институт социального инспектирования. Это хотят сделать, чтобы выявить возможные злоупотребления при начислении помощи.

Сейчас в Украине право на получение субсидий имеют отдельные граждане и семьи, если коммунальные платежи превышают 20% совокупного дохода, к которому относятся зарплата, пенсия, стипендия.

Отметим, что если вы оформляли субсидию в прошлом отопительном сезоне, в следующем вам не обязательно снова за ней лично обращаться. Также никто не будет лишать субсидии во время карантина из-за коронавируса.

Как мы ранее писали, в марте Верховная Рада приняла законопроект, который регулирует начисление субсидий, коммунальных услуг и другие выплаты украинцам.

Напомним, ранее мы писали о том, каким категориям украинцев с 1 июля поднимут выплаты.