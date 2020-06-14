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Субсидии в Украине: что ждет потребителей после карантина

STYLERЖизнь    14.06.2020 - 12:05
Субсидии в Украине: что ждет потребителей после карантина
Субсидии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Что будет с субсидиями украинцев, которые были оформлены еще до карантина

Субсидии в Украине в 2020 году остаются одним из самых важных вопросов у украинцев. Из-за вынужденного карантина и пандемии коронавируса многие украинцы остались без работы, также сократились финансовые доходы.

Что будет с субсидиями украинцев после окончания карантина и стоит ли переживать тем, у кого она была оформлена раньше, сообщает издание BuildPortal.

В марте Верховная Рада приняла законопроект, который регулирует начисление субсидий, коммунальных услуг и другие выплаты украинцам. В период карантина запретили начислять штрафы за несвоевременную оплату услуг, применять пеню и отключать от услуг тех, кто не успел погасить задолженность в срок.

Как объяснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, в данном документе был также пункт о субсидиях украинцев. Согласно этому пункту, лишить субсидии в период карантина потребителя нельзя. В особенности этот пункт касается тех граждан, которые получали помощь от государства ранее.

Замминистра добавил, что те пользователи, которые получали субсидию до карантина, будут получать ее в дальнейшем. Те, кому назначили субсидию в период отопительного сезона, будут получать ее дальше. Обращаться таким потребителям в органы социальной защиты не нужно, субсидию назначат снова, автоматически.

Напомним, ранее мы писали о том, каким категориям украинцев с 1 июля поднимут выплаты.

А также рассказывали о том, что каждый десятый украинец имеет право на получение субсидии для оплаты коммунальных услуг.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины субсидиикоммунальные платежи
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