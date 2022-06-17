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Чтобы сытно и полезно: что лучше всего есть на завтрак

Что нужно есть на завтрак (freepik)
Автор: Марина Настевич

Хороший завтрак должен удовлетворять 3 ключевых требования. Он должен быть максимально питательным, в идеале таким, который утоляет голод на 4-6 часов. Обычно, это 30% от суточной нормы калорий.

Что лучше всего есть утром, чтобы долго оставаться сытым и не навредить здоровью, рассказали в Telegram-канале "Лікар у кишені".

Очень желательно, чтобы завтрак содержал все питательные вещества:

  • белки,
  • жиры,
  • медленные углеводы.

И, конечно, он должен быть быстр в приготовлении или приготовленный заранее.

Что можно есть утром из углеводов?

Любые крупы длительной варки. Цельнозерновой или другой полезный вариант хлеба.

А также макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые. Полученные из них калории успеют потратиться в течение дня.

Бобовые, но после них особенно важно в течение дня пить достаточно воды.

Что лучше есть утром из белков?

На завтрак лучше выбирать белково-жирные продукты. Орехи, жирная рыба, сыр твердый и домашний, субпродукты, яйца - все это содержит также достаточное количество белков.

Более нежирные источники белка лучше оставлять на ужин. Это касается нежирной рыбы, курицы и индейки.

Напомним, ранее диетолог назвала правила здорового ужина и рассказала, что и как лучше есть вечером.

Мы также рассказывали, какая еда помогает снять стресс - без мучного и сладкого.

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