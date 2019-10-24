Сыпь тут не при чем: Комаровский разрушил миф об аллергии на грудное молоко

Доктор Комаровский рассказал, как на самом деле проявляется аллергия у младенца на грудное молоко, а также какие продукты прежде всего стоит винить в этом. Этой информацией педиатр поделился на своем личном сайте.

По словам Комаровского, аллергические проявления вызывает не шоколад, клубника, мед, а также все красное. Именно такой список продуктов обычно становится табу для кормящих мам.

Самыми распространенными аллергенами, способными повлиять на ребенка через грудное молоко, на самом деле являются: белок коровьего молока, соя, пшеница, орехи, арахис, куриные яйца, рыба, морепродукты и ракообразные.

"И если у ребенка появятся признаки пищевой аллергии или непереносимости каких-либо продуктов, которые вы едите, первое, на что нужно думать: на какой-то продукт из этого списка", - пишет педиатр.

Комаровский рассказал, как проявляется аллергия на грудное молоко (фото: pxhere.com)

Комаровский советует исключить предполагаемый продукт из рациона на время, а потом снова вернуть его. Так как обычно организм выдает аллергическую реакцию как временное явление, но иногда, очень редко, непереносимость бывает постоянной.

А профилактически, на всякий случай, эти продукты исключать не стоит. Так как дети именно тех мам, которые морили себя изнурительными диетами, в будущем чаще всего страдают от пищевой аллергии.

"Питаясь разнообразно, вы тем самым проводите профилактику пищевой аллергии у своего ребенка", - утверждает педиатр.

Комаровский рассказал, как проявляется аллергия на грудное молоко (фото: Stuff.co.nz)

Доктор Комаровский рекомендует есть все, но понемножку, не налегая усиленно на какой-то определенный продукт.

Кроме того, педиатр разрушил миф относительно сыпи и красных щек у младенцев. По его словам, основным проявлением непереносимости продукта является кровь в стуле. Сюда может добавиться вздутие, диарея, рвота.

"И последнее. Если вы обнаружили кровь в стуле своего ребенка, обязательно обратитесь к врачу! Пищевая аллергия или непереносимость продукта действительно одна из причин такого явления, но далеко не единственная", - резюмировал Комаровский.