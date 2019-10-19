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У ребенка затяжная температура: Комаровский рассказал, когда нужно бить тревогу

STYLERЖизнь    19.10.2019 - 08:13
У ребенка затяжная температура: Комаровский рассказал, когда нужно бить тревогу
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал важный совет относительно повышенной температуры

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли беспокоится, если повышенная температура у ребенка держится более семи дней. О том, как быть в случаях, когда простуда осложнилась затяжной температурой, педиатр сообщил на своей странице в Instagram.

Комаровский утверждает, что такая ситуация нестандартная. Это может означать, что у ребенка либо необычный вирус, либо бактериальные осложнения. Педиатр порекомендовал родителям встретится с лечащим врачом.

У ребенка затяжная температура: Комаровский рассказал, когда нужно бить тревогу

Комаровский рассказал, что делать, если температура долго не проходит (фото: unsplash.com)

Подъем температуры у ребенка первого года жизни – это практически всегда означает вирусную инфекцию. И высокая температура продолжается пока организм не сформирует иммунитет, то есть пока не выработаются противовирусные антитела.

Антитела практически всегда вырабатываются на 5-6-й день болезни. А в случае вируса герпеса или аденовируса для этого требуется больше времени.

Выработка антител приводит к нейтрализации вируса и к окончательной нормализации температуры, которая обычно и происходит на 7-й день болезни.

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