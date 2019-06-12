Не за сына: Меган Маркл получила ценный подарок от мужа (фото)

Меган Маркл и принц Гарри (Коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл похвасталась драгоценностью во время последнего публичного выхода

Меган Маркл недавно показала ценный подарок, который ей сделал супруг принц Гарри. Такой презент герцогиня получила в честь годовщины свадьбы, а не после рождения малыша Арчи, как писали ранее СМИ. Эту деталь удалось выяснить британским таблоидам.

Напомним, Меган Маркл вышла замуж за принца 19 мая 2018 года, а 6 мая 2019 года на свет появился их первенец.

Герцогиня Сассекская во время своего последнего публичного появления 8 июня на параде Trooping The Colour в честь дня рождения королевы Елизаветы II блестнула колечком из белого золота, усыпанного бриллиантами. О точной стоимости украшения стоит только догадываться.

Меган Маркл получила от принца Гарри ценный подарок (фото: GettyImages)

Отметим, что королева Елизавета отметила свой 93-й день рождения еще 21 апреля, но ежегодный парад Trooping The Colour проводится в начале июня, как народное празднование дня рождения правящего монарха. Парад берет начало в 1748 году со времен правления Георга II, который не хотел отмечать свой день рождения в холодный ноябрь, и перенес народные гуляния на лето.

Ранее предполагалось, что Гарри таким подарком отблагодарил Меган за рождение малыша Арчи. Герцога Сассекского даже обвинили в том, что он подражает брату, принцу Уильяму, который сделал похожий подарок Кейт Миддлтон после рождения Джорджа в 2013 году.

Кольцо Кейт Миддлтон (фото: GettyImages)

К слову, недавно Меган Маркл предложили должность в британском Vogue.

Напомним, Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании. Кейт Миддлтон в списке отсутствовала.