Сын знает, кого защищает мама: впервые в ВСУ женщина возглавила взвод управления артдивизиона

В украинской армии впервые женщина-офицер возглавила взвод управления самоходного артиллерийского дивизиона "Гиацинтов-С". Младший лейтенант Любовь Плаксюк подписала контракт с ВСУ в 2016 году и отправилась на фронт на Донбассе.

По словам военной, у нее было ощущение, что едет именно туда, куда нужно. Об этом передает АрміяInform.

Артиллеристка до этого была учителем истории и права, работала в школе под Житомиром, хотя еще в детстве мечтала о военной карьере. После российской интервенции в Украину пересмотрела свою жизненную стезю и пошла защищать страну от оккупантов.

Как призналась офицер, ее первая ротация проходила в блиндажах, и аскетизм бытовых условий Любовь совершенно не пугал.

"Приходилось обживаться на новых местах по-домашнему. Утеплили стены, украсили детскими рисунками, построили небольшую кухню. На каждой позиции был со мной государственный флаг", - рассказала командир взвода.

Сначала ей предложили должность радиотелефониста в 14-м батальоне территориальной обороны "Черкассы". За несколько месяцев стала командиром отделения. Впоследствии попала в артиллерийскую бригаду имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Она была командиром отделения связи, командиром отделения управления, выполняла обязанности офицера-психолога одного из самоходных дивизионов артиллерийской бригады.

Знакомство Плаксюк с артиллерийскими установками началось с 152-мм дивизионной самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С". А когда увидела "Гиацинты-С" и впервые проехалась на машине, то чувствовала грохот мотора, от которого перехватило дыхание.

"Поняла, что это мое. Присмотрелась к работе номеров расчета, прочитала несколько книг по артиллерии. Постепенно изучила конструкцию самоходной артиллерийской пушки 152-мм калибра и сделала дебютный выстрел из нее на полигоне в Гончаровском на Черниговщине", - рассказала Любовь.

За время службы военная научилась мгновенно реагировать на изменение обстановки, оперативно принимать правильные решения, быстро считать установки для стрельбы, высчитывать поправки для ведения огня.

"Если нужно цель "подавить", чтобы она не смогла работать, достаточно попасть снарядом от пушки "Гиацинт-С" в радиусе 50 метров. Если же стоит задача уничтожить ее, тогда нужно точнее попадание. А если получаешь во время учений задачи "запрет действия", то достаточно стрелять в район расположения цели. Артиллерия - очень сложная наука, но от этого и интереснее ее осваивать. Самоподготовка никогда не останавливается", - пояснила офицер.

Любовь Плаксюк возглавила взвод управления артдивизиона "Гиацинтов-С" (фото: armyinform.com.ua)

Семья поддерживает ее выбор. 6-летний сын знает, где служит мама и кого защищает, и тоже хочет пойти в армию.

В прошлом году Плаксюк получила награду "Человек года - 2019" в номинации "Охрана и оборона".

Любовь мечтает возглавить единственный в ВСУ дивизион "Гиацинтов-С".

Офицер ВСУ Любовь Плаксюк (фото: armyinform.com.ua)

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