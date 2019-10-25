Сын уехавшего в РФ продюсера получил должность в Кабмине

Сын основателя канала 1+1 Александра Роднянского, Александр получил должность главного советника по экономике. Он уже был частью команды советников и работал над экономической программой Зеленского после его избрания в этом году. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников издания, в правительстве сообщили, что Александра повысили до главного экономического советника страны. 34-летний Роднянский считает, что его имя может привлечь нежелательное внимание к его должностному назначению.

Сын Роднянского стал советником в Кабмине (фото: goodhouse.ru)

"Люди, работавшие в президентской канцелярии, говорили мне, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия могла быть скандалом сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться (к правительству) или нет", - сказал Роднянский по телефону.

Издание также подчеркивает, что неясно, почему его назначение не было объявлено официально.

С момента своего прихода к власти Зеленский назначил начальника штаба, который был юристом Игоря Коломойского, чьи деловые связи с Зеленским изменили взгляды инвесторов на Украину. Он также назначил нескольких друзей и деловых партнеров на должности в правительстве, но он отверг обвинения в кумовстве.

Также отмечается, что отец Александра, который сейчас живет в РФ, возглавляя 1+1, помог Зеленскому стать популярным в Украине.