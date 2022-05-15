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"Сын свою кровь отдал в бою": в Харькове мама погибшего героя стала донором

Коллаж РБК-Украина: мать погибшего военного сдает кровь в Харькове
Автор: Светлана Мащенко

В Харькове мама погибшего украинского героя, которого не стало всего двадцать дней назад, сдает кровь, чтобы помочь раненым.

Об этом сообщает Оперативный ВСУ.

Сын этой женщины был разведчиком в бригаде гетмана Ивана Сирко, и погиб в бою под Харьковом.

Военному было всего двадцать пять лет. Почти четыре из них он провел в районах боевых действий на востоке страны.

Алина приехала в один из пунктов сдачи крови для раненых, чтобы у кого-то была возможность жить дальше.

Фото: t.me/operativnoZSU

У погибшего осталась годовалая дочь Софийка

Мать героя рассказывает, что до войны он собирался продлить контракт с ВСУ, хотя она его умоляла этого не делать.

"Он обещал мне над этим подумать, но произошло большое нашествие россиян, и он снова пошел с побратимами бригады в бой. Почему я здесь? Сын свою кровь в бою отдал, может, я своей хоть кого - то другого спасу..." - говорит женщина.

Ранее мы писали о маме, которая впервые обняла сына через 74 дня с начала войны.

Кроме того сообщалось, что 15-летняя девочка за рулем вывезла взрослых из Попасной.

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Харьков