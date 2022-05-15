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"Син свою кров віддав у бою": у Харкові мама загиблого героя стала донором

Колаж РБК-Україна: Мати загиблого військового здає кров у Харкові
Автор: Світлана Мащенко

В Харкові мама загиблого українського героя, якого не стало всього двадцять днів тому, здає кров, аби допомогти пораненим.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

Син цієї жінки був розвідником у бригаді гетьмана Івана Сірка, і загинув у бою під Харковом.

Військовому було всього двадцять п'ять років. Майже чотири з них він провів у районах бойових дій на сході країни.

Аліна приїхала в один з пунктів здачі крові для поранених, щоб у когось була можливість жити далі.

Фото: t.me/operativnoZSU

У загиблого залишилася однорічна донечка Софійка

Мати героя розповідає, що до війни він збирався подовжити контракт із ЗСУ, хоча вона його благала цього не робити.

"Він обіцяв мені над цим подумати, але сталася велика навала росіян, і він знову пішов із побратимами бригади в бій. Чому я тут? Син свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую…" - каже жінка.

Раніше ми писали про маму, яка вперше обійняла сина через 74 дні з початку війни.

Крім того повідомлялося, що 15-річна дівчинка за кермом вивезла дорослих з Попасної.

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Харків