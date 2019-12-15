С чем связано подорожание газа в Украине: эксперты назвали причину

Цены на газ в Украине (фото: РБК-Украина)

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" объяснил, с чем связана тенденция подорожания газа

В Украине происходит подорожание газа. Связана подобная тенденция с тем, что собственной добычи недостаточно. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

В сообщении указано, что, если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала. Уже в 2020 году Украина могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и поэтому бы рыночная цена была бы значительно ниже.

Цены на газ в Украине (фото: РБК-Украина)

"Вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - пишет Витренко.

Стоит отметить, что в апреле этого года цена на газ для населения была более 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, но уже с мая цены на газ начали падать. В ноябре 2019 года стоимость газа для населения составляла 4899 гривен за тысячу кубометров, что на 626 гривен дороже по сравнению с ценами в октябре.