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З чим пов'язане подорожчання газу в Україні: експерти назвали причину

STYLERЖиття    15.12.2019 - 11:46
З чим пов'язане подорожчання газу в Україні: експерти назвали причину
Ціни на газ в Україні (фото: РБК-Україна)

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" пояснив, з чим пов'язана тенденція подорожчання газу

В Україні відбувається подорожчання газу. Пов'язана така тенденція з тим, що власного видобутку недостатньо. Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні зазначено, що, якщо б був збільшений власний видобуток і підвищений рівень енергоефективності, то ціна на газ не зросла, а знизилася. Вже в 2020 році Україна могла б експортувати газ, а не імпортувати, і тому б ринкова ціна була б значно нижче.

З чим пов'язане подорожчання газу в Україні: експерти назвали причинуЦіни на газ в Україні (фото: РБК-Україна)

"І питання ціни на газ вже не могло би використовуватися для політичних спекуляцій. От так ми розплачуємося за некомпетентність і корупцію", - пише Вітренко.

Варто відзначити, що в квітні цього року ціна на газ для населення була понад 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів, але вже з травня ціни на газ почали падати. У листопаді 2019 року вартість газу для населення становила 4899 гривень за тисячу кубометрів, що на 626 гривень дорожче в порівнянні з цінами в жовтні.

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