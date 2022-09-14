Связали проводами, которыми пломбируют вагоны: украинец рассказал о пытках оккупантов в плену (видео)

Житель города Тростянец Сумской области Эдуард Пашков рассказал, что оккупанты захватили его в плен и удерживали более недели. Россияне пытали мужчину и даже воткнули нож в ногу.
Об этом говорится в сюжете Суспільного.
По словам мужчины, россияне захватили его, когда он выгуливал собаку и обвинили в сборе информации.
Всех пленных оккупанты держали в подвале железнодорожного вокзала и хотели узнать информацию об украинских военнослужащих. В частности, они спрашивали, где находят военные базы ВСУ.
"Натянули мешка на голову, я не военный совсем, я оружия в руках не держал. Сказали, что я собираю информацию какую-то. Спрашивали, где находятся военные, а я вообще третий раз на улицу вышел", - рассказал Пашков.
Также россияне жестоко избивали пленных и связывали металлическими проводами, которые потом пришлось практически вырывать из кости.
"Я вообще не мог ходить - нож воткнули в ногу. Я был связан металлическими проволоками, которыми пломбируют вагоны. Они затянули так, что я вырывал почти из кости", - отметил мужчина.
Кроме того, он добавил, что жажда жизни вернулась лишь через пять месяцев после деоккупации Тростянца. К тому же ему до сих пор ночью снятся кошмары.
"Думал, если так будет продолжаться и жить не хотелось. Потому что оно болело так. Сейчас пошел спуск и жажда жизни возвращается. Но кошмары снятся. Две ночи подряд снится, что били меня снова" - подытожил украинец.
Всего в подвале российские военные держали 8 человек - один из пленных умер от побоев и пыток.
Ранее мы сообщали, что украинец на весь мир рассказал о зверствах оккупантов.
Также парамедик "Тайра" рассказала о плену в Донецком СИЗО, где ей оккупанты угрожали, что она жить не будет.