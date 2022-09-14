Зв'язали дротами, якими пломбують вагони: українець розповів про тортури окупантів у полоні (відео)

За словами чоловіка, росіяни захопили його, коли він вигулював собаку та звинуватили у збиранні інформації.

Усіх полонених окупанти тримали в підвалі залізничного вокзалу та хотіли дізнатись інформацію про українських військовослужбовців. Зокрема, вони питали, де знаходять військові бази ЗСУ.

"Натягли мішка на голову, я не військовий зовсім, я зброї в руках не тримав. Сказали, що я збираю інформацію якусь. Питали, де знаходяться військові, а я взагалі третій раз на вулицю вийшов", - розповів Пашков.

Українець розповів про тортури російських військових у полоні (скрін)

Також росіяни жорстоко били полонених та зв'язували металевими дротами, які потім довелося практично виривати з кістки.

"Я взагалі не міг ходити - ножа встромили в ногу. Я був зв'язаний металевими дротами, якими пломбують вагони. Вони затягли так, що я виривав майже з кістки", - зазначив чоловік.

Українець розповів про тортури російських військових у полоні (скрін)

Окрім того, він додав, що жага до життя повернулася лише через п'ять місяців після деокупації Тростянця. До тогож йому досі вночі сняться кошмари.

"Думав, якщо так буде продовжуватися і жити не хотілося. Бо воно боліло так. Зараз пішов спуск і жага до життя повертається. Але кошмари сняться. Дві ночі підряд сниться, що били мене знову" - підсумував українець.

Загалом у підвалі російські військові тримали 8 людей - один з полонених помер від побиття і тортур.