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Зв'язали дротами, якими пломбують вагони: українець розповів про тортури окупантів у полоні (відео)

Українець розповів про знущання росіян у полоні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Житель міста Тростянець Сумської області Едуард Пашков розповів, що окупанти захопили його в полон та утримували понад тиждень. Росіяни катували чоловіка та навіть встромили ніж у ногу.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

За словами чоловіка, росіяни захопили його, коли він вигулював собаку та звинуватили у збиранні інформації.

Усіх полонених окупанти тримали в підвалі залізничного вокзалу та хотіли дізнатись інформацію про українських військовослужбовців. Зокрема, вони питали, де знаходять військові бази ЗСУ.

"Натягли мішка на голову, я не військовий зовсім, я зброї в руках не тримав. Сказали, що я збираю інформацію якусь. Питали, де знаходяться військові, а я взагалі третій раз на вулицю вийшов", - розповів Пашков.

Українець розповів про тортури російських військових у полоні (скрін)

Також росіяни жорстоко били полонених та зв'язували металевими дротами, які потім довелося практично виривати з кістки.

"Я взагалі не міг ходити - ножа встромили в ногу. Я був зв'язаний металевими дротами, якими пломбують вагони. Вони затягли так, що я виривав майже з кістки", - зазначив чоловік.

Українець розповів про тортури російських військових у полоні (скрін)

Окрім того, він додав, що жага до життя повернулася лише через п'ять місяців після деокупації Тростянця. До тогож йому досі вночі сняться кошмари.

"Думав, якщо так буде продовжуватися і жити не хотілося. Бо воно боліло так. Зараз пішов спуск і жага до життя повертається. Але кошмари сняться. Дві ночі підряд сниться, що били мене знову" - підсумував українець.

Загалом у підвалі російські військові тримали 8 людей - один з полонених помер від побиття і тортур.

Раніше ми повідомляли, що українець на весь світ розповів про звірства окупантів.

Також парамедик "Тайра" розповіла про полон у Донецькому СІЗО, де їй окупанти погрожували, що вона жити не буде.

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