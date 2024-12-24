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Святвечір 24 грудня: що категорично не можна робити і як правильно відзначати свято

Вівторок 24 грудня 2024 06:00
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Святвечір 24 грудня: що категорично не можна робити і як правильно відзначати свято Як правильно відзначати Святвечір (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

24 грудня Україна за новим календарем відзначає Навечір'я Різдва Христового або Різдвяний Святвечір. Це одна з найважливіших дат в церковному календарі.

Про те, що можна і не можна робити у Святвечір, а також кого сьогодні привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Які головні традиції Святвечора

В Святвечір предки намагалися завершити всі справи та приготування до головної трапези. Оскільки сьогодні - останній день Різдвяного посту, до кінця доби дотримуються його заборон. Іноді в клопотах не їли аж до вечері. Втім, також вважалася, що дотримання посту допоможе дівчатам - сприятиме вдалому шлюбу.

До Святвечора готують 12 пісних страв, головною з яких є кутя. Помолившись та запаливши свічку, сідали за стіл тоді, коли на небі з'являлася перша зоря.

Також обов'язково ставили додаткову тарілку - для душ померлих родичів, які, згідно з віруваннями, у Святвечір відвідують живих близьких.

Святвечір 24 грудня: що категорично не можна робити і як правильно відзначати свято

Кутя - головна страва на святковому столі (фото: instagram.com/pobutova_himiya)

Під час святкової вечері потрібно скуштувати всі страви на столі. І лише після закінчення трапези та молитви можна колядувати. Окрім цього, в деяких регіонах України було заведено приносити кутю родичам.

До Різдва оселю прикрашали традиційним українським декором. Наприклад, різдвяним павуком - з'єднаними між собою ромбами з соломинок. Прикрасу підвішували до стелі і знімали ледь не влітку, а за цей час "павук" збирав негативну енергію.

Святвечір 24 грудня: що категорично не можна робити і як правильно відзначати свято

Різдвяний павук (wikipedia.org, User Pravdomir)

Іншим важливим символом Різдва є дідух. Його робили з першого або останнього снопа під час жнив. У Святвечір його урочисто вносили до хати та ставили під іконами, на покутті. За тиждень дідуха спалювали - тоді, за віруваннями пращурів, з димом на небо поверталося душі померлих, які приходили в гості на Святвечір.

Що сьогодні не можна робити

Для того, щоб провести наступний рік в злагоді та відігнати нещастя, на Святвечір не можна:

  • їсти м'ясні та молочні страви, а також страви з яйцями
  • сваритися, дратуватися та лихословити
  • відмовляти допомогти комусь
  • працювати
  • носити брудний або темний одяг
  • мандрувати або відмовлятися від родинної вечері - весь рік можна провести в мандрах

Головні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні ніч місячна - буде рясний врожай на баштанні культури
  • Сьогодні завірюха - меду буде багато
  • На Святвечір йде сніг - яблука принесуть рясний врожай
  • Цього дня ввечері небо чисте та зоряне - літо буде сухе та врожайне, а також вродить горіх

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 24 грудня іменини у людей з такими іменами: Інокентій, Агата, Клавдія, Микола, Євгенія, Сергій.

Також за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Лука, Данило, Петро, Іван, Микола.

До речі, раніше ми писали про те, яку страву потрібно з'їсти першою на Святвечір

А також детально розповідали, які страви не можна ставити на стіл у Святвечір.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія, книга Олекси Воропая "Звичаї нашого народу".

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