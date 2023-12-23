Святвечір 24 грудня: головні традиції та заборони дня, яких обов'язково треба дотриматись

Головні традиції

На Святвечір діє строгий піст - у цей день не можна їсти м'ясних страв. Тому на вечерю готують усі пісні, головною обрядовою стравою є кутя.

За святковий стіл сідають із появою першої зорі. Особливо набожні люди можуть утримуватись від їжі протягом усього дня. Здавна у народі вірили, якщо дівчина хоче вдало вийти заміж, то має постити на Святвечір аж до святкової трапези.

На стіл під скатертину викладають солому або сіно. По кутках столу під скатертину кладуть по зубчику часнику. Вони мають оберігати дім від злих сил та хвороби.

За святковим столом має зібратися уся родина. Також ставлять одну тарілку зайву - на випадок, якщо у дім завітає несподіваний гість. За іншим повір'ям її ставлять для члена родини, який не дожив до Святвечора.

Перед початком трапези господар читає молитву і запалює різдвяну свічку, після цього першою куштують кутю. За вечір треба спробувати всі 12 страв.

На Святвечір у хату господар вносить дідуха і ставить на почесне місце - під образами. Це житній, пшеничний або вівсяний сніп, який символізує добробут, хороший урожай та багатство.

Під час вечері варто спостерігати, як горить свічка на столі. Якщо тріскоче і полум'я неспокійне, то таким буде і весь наступний рік. Після трапези треба ще раз помолитись. Наймолодший член сім'ї збирає усі виделки та зв'язує їх сіном, щоб родина трималася разом.

Здавна українці вірили, що на Святвечір душі померлих приходять навідати родичів. Тому усі страви залишають на столі на ніч - для пригощення померлих. Наступного дня не можна їсти кутю, яка стояла на святвечірньому столі.

Після вечері господар має обійти свою господу - вийти у садок із сокирою та символічно пригрозити деревам, які не плодоносять, тим, що їх зрубає в наступному році, якщо не будуть родити.

Наші предки вірили, що на Святвечір свійські тварини говорять людською мовою. Але якщо господар почує такі розмови, то йому це віщує смерть.

Святкову трапезу розпочинають із куті (фото: vkusno_kushaem)

Головні заборони на Святвечір

Поряд із віруваннями у народі існувало багато заборон. Предки вважали, що не можна за святковий стіл сідати у старому та брудному одязі. Колір вбрання має бути світлих відтінків. Також у Святвечір не можна стригтися та голитися.

У цей день потрібно дотримуватись посту - не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти, але можна їсти рибу. Також заборонено переїдати. Не бажано економити на підготовці до свята, бо весь наступний рік проведете у злиднях.

За день до Різдва не можна лаятися, лихословити, говорити погано про інших. Святвечір має проходити у дружній атмосфері. На свято заборонялося відмовляти у милостині.

Святвечір ще називають тихим, тому не варто гучно веселитися. Але вже після трапези можна починати колядувати, щоб прославляти народження Христа.