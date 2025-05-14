Святославу Вакарчуку - 50: як змінювався фронтмен гурту "Океан Ельзи" (фото)

Ранні роки та початок кар'єри

Народився співак 14 травня 1975 року в Мукачеві в родині науковця Івана Вакарчука. З юних років активно займався музикою. Закінчив факультет Львівського університету за спеціальністю теоретична фізика.

Вакарчук в дитинстві та з мамою (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

У 1994 році він приєднався до львівського гурту "Клан тиші", де став вокалістом та автором пісень. Згодом колектив змінив назву на "Океан Ельзи". Через чотири роки учасники перебралися до Києва, де записали дебютний альбом "Там, де нас нема". Він приніс музикантам шалений успіх. На початку музичної кар’єри артист мав довге чорняве волосся, яке з часом обрізав.

Вакарчук на початку музичної кар'єри (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Політична діяльність

У 2007 році Вакарчук став народним депутатом блоку "Наша Україна - Народна самооборона", але невдовзі склав мандат. У 2019-му він оголосив про створення партії "Голос" і знову потрапив до Верховної Ради. Проте вже за рік повідомив про вихід із парламенту й покинув політику.

Святослав шкодує про своє політичне минуле. У 2024-му він перепросив перед фанами та пообіцяв, що більше не пов’язуватиме життя з політичною діяльністю. Він тоді не розумів, яку відповідальність на нього як публічну людину покладатиме суспільство. Натомість бачить своє життя лише у музиці.

Політична кар'єра Вакарчука (скриншот)

Особисте життя

Тривалий час Вакарчук був у стосунках з Лялею Фонарьовою, з якою виховував її доньку Діану. У червні 2021 року стало відомо, що він розлучився. Тоді ж музикант повідомив про народження сина Івана, а за кілька років в нього з’явилася донька Соломія. Особисте життя музикант тримає подалі від публічності.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Громадянська позиція

Святослав завжди підтримував розвиток українського, і його багаторічна творчість тому очевидний доказ. Він з’являвся перед народом у найважчі кризи, зокрема під час Помаранчевої революції, Революції Гідності й зараз в часи великої війни, своєю музикою даруючи тепло та світло.

Вакарчук у 2013 році (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

За два дні до російського вторгнення, 22 лютого 2022 року, він влаштував імпровізований концерт посеред скляного мосту в Києві. Цей виступ став одним із символів незламності та єдності українського народу.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вакарчук активно підтримує українців, військових і волонтерів. Він виступає на передовій, збирає кошти на потреби армії, підтримує моральний дух піснею та словом.