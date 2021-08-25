Святослав Вакарчук впервые стал отцом: у певца родился сын!

Святослав Вакарчук впервые стал отцом! У 46-летнего музыканта на днях родился сын.
Информацию, которая 25 мая распространяется в сети, РБК-Украина подтвердили в пресс-службе группы "Океан Ельзи".
Своего сына популярный артист и общественный деятель назвал Иваном - в честь своего отца, Героя Украины Ивана Александровича, который покинул этот мир 4 апреля 2020 года.
Папа и мама маленького Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь.
В команде новоиспеченного папы добавили, что информация про 19 августа, как дату рождения ребенка (именно такую дату называют некоторые СМИ), не соответствует действительности.
Поговаривают, что женщина, подарившая Святославу первого сына, работает в известной кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы.
Это собственно и все, что известно об избраннице певца.
Напомним, в начале лета Святослав Вакарчук шокировал общественность сообщением о том, что он развелся со своей гражданской женой Лялей Фонаревой, с которой прожил более 20 лет. Хоть они и не были официально расписаны, но венчались в церкви.
Вместе с Лялей они воспитывали дочь Диану от первого брака Фонаревой с Владимиром Тарасюком. Общих детей у звездных супругов не было. Но сам Вакарчук всегда во всех интервью называл Диану своей дочерью и уверял, что гордится ею.