Свято веселок і блискавок. Астролог розповіла, що таке Хварна і як ця подія вплине на долі людей

Що таке свято Хварни

"У зороастрійській традиції, коли Сонце заходить до 15 градусу Зодіакального знаку Терези (у 2024 році це відбудеться 6 жовтня о 21:41 за київським часом) і до його переходу до 16 градусу (у 2024 році - 7 жовтня о 22:00 за київським часом), відзначається свято Хварни", - розповіла Соловйова.

"Хварна - це божественна благодать, частинка божественної сили та мудрості, яка дарується для здійснення певної місії, призначеної конкретній людині. Завдяки їй можна отримати та розкрити в собі надзвичайні здібності", - пояснила вона.

Також астролог назвала здібності, які можна розкрити завдяки цьому святу. Це розуміння складних процесів цього світу, розкриття таємниць, величезні сили, що дозволяють подолати будь-які небезпеки та перепони, здатність до реформаторства, випередження свого часу, пророче передбачення ситуацій.

"Хварна дарує просвітлення, велич, а також символізує свободу, священну у зороастрійців: вони вважали її основою розвитку людини та суспільства в цілому. Особливо важливою для них була свобода вибору, за допомогою якої кожен може розпоряджатися собою та своєю долею", - зазначила експерт.

Що таке Хварна (ілюстрація: freepik.com)

Вважалось, що більшу частину нашого життя вирішено наперед і пов'язано з нашими минулими справами, з тим вибором, який ми колись зробили, а також - зі справами наших предків і попередніх поколінь.

Але Хварна, наголошує астролог, дарує нам шанс зробити повний переворот і вийти з-під цієї залежності, гніту карми, звільнитися від усього старого та непотрібного. Вона не лише звільняє від рабства долі, а й підносить над обмеженням часу.

"До людей з цим Божим даром Вищі Сили виявляють особливу прихильність і відзначають через несподівані, непередбачувані події, миттєвий вихід із замкненого кола, карколомні перетворення, постійну потребу у пошуку нового та зіткнення з тим, чого ніколи ще раніше не бувало" - пояснила Соловйова.

"Одним з найдавніших символів Хварни була блискавка, а людину, в якої вона з’явилась, зазвичай зображували з німбом, що світиться. Цей божественний вогонь трансформує як внутрішній світ, так й зовнішній вигляд, і якщо людина отримала цей дар, то в неї на тілі з’являються певні ознаки. Також виявити наявність Хварни можна за індивідуальним гороскопом", - додала вона.

Коли настає Хварна (ілюстрація: freepik.com)

Чим особливе свято Хварни

Цю подію пов'язано з гумором, приємними несподіванками та сюрпризами, цього дня жартують, показують трюки, їдять різноманітні солодощі, печуть коржики та хліб, запалюють 8 ритуальних вогнів.

Вважається, що якщо у цей день людина пройде під веселкою або ж побачить її поруч - вона отримає Хварну. І взагалі у цю добу особливо уважно треба спостерігати за небом і намагатися вловити знаки долі.

"Цікаво, що саме на цей період припадає активність зоряного дощу "Драконіди" - це незвичайний та непередбачуваний метеорний потік. На відміну від інших, яких добре видно перед світанком, цей найкраще спостерігати ввечері", - зазначила астролог.

Зазвичай він дарує не більше 10 метеорів на годину, проте траплялися випадки, коли він радував спостерігачів сотнями яскравих іскор, що парять.

"Сузір'я Дракону, в якому знаходиться його радіант, з астрологічної точки зору означає, що поєднання меркантильних інтересів із почуттям найвищої справедливості може призвести до краху, якщо найвищі цінності не стануть головними. Тому загадуючи бажання у цей період, зважайте на це", - порадила Соловйова.