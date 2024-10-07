Праздник радуги и молнии. Астролог рассказала, что такое Хварна и как это событие повлияет на судьбы людей

Уже стал праздник Хварны - важное зороастрийское событие. И мало кто знает, что именно поэтому 7 октября стоит обращать внимание на радуги и молнии.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что принесет этот праздник и как сделать так, чтобы желания исполнились.

Что такое праздник Хварны

"В зороастрийской традиции, когда Солнце заходит до 15 градусов Зодиакального знака Весы (в 2024 году это произойдет 6 октября в 21:41 по киевскому времени) и до его перехода до 16 градусов (в 2024 году - 7 октября в 22:00 по киевскому) иногда), отмечается праздник Хварны", - рассказала Соловьева.

"Хварна - это божественная благодать, частица божественной силы и мудрости, которая дарится для осуществления определенной миссии, предназначенной конкретному человеку. Благодаря ей можно получить и раскрыть в себе необычные способности", - пояснила она.

Также астролог назвала способности, которые можно раскрыть благодаря этому празднику. Это понимание сложных процессов мира, раскрытие тайн, огромные силы, позволяющие преодолеть любые опасности и препятствия, способность к реформаторству, опережение своего времени, пророческое предсказание ситуаций.

"Хварная дарит просветление, величие, а также символизирует свободу, священную у зороастрийцев: они считали ее основой развития человека и общества в целом. Особенно важной для них была свобода выбора, с помощью которой каждый может распоряжаться собой и своей судьбой", - отметила эксперт.

Что такое Хварна (иллюстрация: freepik.com)

Считалось, что большая часть нашей жизни предрешена и связана с нашими прошлыми делами, с тем выбором, который мы когда-то сделали, а также - с делами наших предков и предыдущих поколений.

Но Хварна, отмечает астролог, дарит нам шанс совершить полный переворот и выйти из-под этой зависимости, гнета кармы, освободиться от всего старого и ненужного. Она не только освобождает от рабства судьбы, но и возвышает над ограничением времени.

"К людям с этим Божьим даром Высшие Силы проявляют особое благорасположение и отмечают из-за неожиданных, непредсказуемых событий, мгновенного выхода из замкнутого круга, головокружительных преобразований, постоянной потребности в поиске нового и столкновения с тем, чего никогда еще раньше не бывало" - пояснила Соловьева.

"Одним из древнейших символов Хварны была молния, а человека, у которого она появилась, обычно изображали с светящимся нимбом. Этот божественный огонь трансформирует как внутренний мир, так и внешний вид, и если человек получил этот дар, то у него на теле появляются определенные признаки. Также выявить наличие Хварны можно по индивидуальному гороскопу", - добавила она.

Когда наступает Хварна (иллюстрация: freepik.com)

Чем особенный праздник Хварны

Это событие связано с юмором, приятными неожиданностями и сюрпризами, в этот день шутят, показывают трюки, едят разнообразные сладости, пекут лепешки и хлеб, зажигают 8 ритуальных огней.

Считается, что если в этот день человек пройдет под радугой или увидит ее рядом - он получит Хварну. И вообще в эти сутки особенно внимательно надо наблюдать за небом и стараться уловить знаки судьбы.

"Интересно, что именно на этот период приходится активность звездного дождя "Дракониды" - это необычный и непредсказуемый метеорный поток. В отличие от других, которые хорошо видны перед рассветом, его лучше всего видно вечером", - отметила астролог.

Обычно он дарит не более 10 метеоров в час, однако бывали случаи, когда он радовал наблюдателей сотнями ярких парящих искр.

"Созвездие Дракона, в котором находится его радиант, с астрологической точки зрения означает, что сочетание меркантильных интересов с чувством высокой справедливости может привести к краху, если самые высокие ценности не станут главными. Поэтому загадывая желания в этот период, учитывайте это", - посоветовала Соловьева.