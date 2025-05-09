Свято сьогодні, 9 травня: що заборонено робити, у кого День ангела, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

Святкування перенесення мощів святителя Миколая відбувається 9 травня. У 1087 році купці з італійського міста Барі перевезли мощі святителя з Мир Лікійських, рятуючи їх від наруги.

Святий Миколай ще за життя творив добро, а після смерті його нетлінні мощі продовжили чинити чудеса. Гробниця святого залишалася без належної охорони після зруйнування міста Мири сарацинами. Святитель з’явився у сні священику з Барі і наказав перенести його мощі до Італії.

Барійці, під виглядом купців, вирушили у Лікію, щоб випередити венеціанців. Після невдалої спроби домовитися з ченцями, вони застосували силу, щоб дізнатися місце гробниці. Усередині мармурової гробниці мощі святого лежали в запашному світі, яке мало чудодійну силу.

Під час зворотного плавання море розбурхалося, доки п’ятеро з мандрівників не повернули викрадені частки мощів. 8 травня кораблі прибули до Барі, де мощам влаштували урочисту зустріч. 9 травня мощі перенесли до церкви святого Стефана, і стали відбуватися зцілення. У 1089 році мощі перенесли до крипти нового храму святого Миколая, де вони зберігаються й донині.

9 травня Україна вперше разом із країнами ЄС на державному рівні відзначає День Європи, присвячений єдності, миру та солідарності європейських народів. В історії існують два Дні Європи: 5 травня - день заснування Ради Європи у 1949 році, та 9 травня - на честь Шуманської декларації 1950 року.

Саме ця декларація стала першим кроком до створення Європейського союзу. Тоді Франція й Німеччина вирішили об'єднати свої вугільну та металургійну галузі для зміцнення миру. Згідно з указом Президента України від 8 травня 2023 року, Україна офіційно святкує День Європи щороку 9 травня разом із ЄС.

Базиліка святого Миколая в Барі (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити 9 травня

У цей день не варто ображатися чи вступати в конфлікти, адже сварки можуть принести негативну енергію в дім.

Лінуватися також не рекомендується - наші пращури вважали, що пасивність у цей день може призвести до втрати життєвих сил.

Стригти волосся вважається недоречним, бо разом із ним людина нібито відсікає своє здоров’я та добробут.

Особливою прикметою є заборона виносити сміття з оселі після заходу сонця, адже вважалося, що разом із непотребом можна винести й щастя.

Народні прикмети і традиції 9 травня

Якщо зранку йде дощ, це вважається доброю прикметою - рік обіцяє щедрий урожай.

Коли з’являються пухнасті кульбаби, це сигналізує про наближення похолодання, тож варто підготуватися до змін погоди.

Якщо горобці активно будують гнізда, наші предки вірили, що незабаром розпочнуться дощі.

Ясна погода вранці вказує на сприятливий час для посіву, тому варто скористатися цією можливістю.

А коли день сонячний, а на травах багато роси, це обіцяє рясний урожай огірків у сезоні.

У кого День ангела 9 травня

9 травня День ангела святкують

Микола

Василій

Йосип

Роман

Олена

Юлія

Людям, які народилися 9 травня, особливо підходить амазоніт - камінь, що вважається їхнім талісманом. Цей яскравий мінерал має незвичайне походження й відомий своєю здатністю дарувати внутрішній спокій і врівноваженість. З давніх часів амазоніт використовували як засіб для полегшення головного болю.