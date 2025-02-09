Свято сьогодні, 9 лютого: що не можна робити, прикмети і у кого день ангела

9 лютого за новим календарем - неділя про митаря та фарисея, віддання свята Стрітення Господнього та день пам'яті святого мученика Никифора з Антіохії Сирійської. За старим календарем сьогодні згадують перенесення мощів святого Іоанна Златоустого.

Про те, яке свято сьогодні 9 лютого, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

9 лютого - неділя про митаря і фарисея, початок чотирьох тижнів підготовки до Великого посту. В цей день притчу про митаря і фарисея читають на Літургії.

За сюжетом притчі, фарисей та митар, збирач данини, прийшли помолитися до храму. Фарисей, перелічивши в молитві всі свої позитивні риси, подумав, глянувши на митаря: "Боже, дякую Тобі, що я не такий як інші: кривдники, грабіжники та перелюбники, або як цей митар".

Натомість митар, який часто брав зайве в юдеїв, щиро покаявся у своїх гріхах та попросив за них прощення. Тому молитва митаря була більш важливою для Бога, аніж молитва фарисея.

*****

Мученик Никифор, якого вшановують 9 лютого, народився в III столітті, в Антіохії Сирійський. Про ранні роки життя святого невідомо нічого. За переказами з церковних книг, Никифор добре товаришував з Саприкієм, церковним старостою.

Одного дня Никифор з Саприкієм з невідомої причини посварилася, відмовляючись ходити одним маршрутом. Коли Никифор зрозумів, що їх розсварив диявол, то спробував налагодити спілкування з другом. Проте Саприкій відмовився спілкуватися.

Згодом почалися гоніння християн, Саприкія схопили і засудили до страти. Коли про це дізнався Никифор, то віддав своє життя, щоб врятувати друга.

Головні прикмети цього дня

Яким буде цей день та наступні шість - таким буде і березень.

Якщо сьогодні багато снігу на гілках дерев - незабаром буде потепління.

9 лютого погода морозна - до холодної весни.

Якщо сьогодні гілля дерев гнеться від снігу - врожай буде хорошим.

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до уявлень пращурів, деякі дії можуть прикликати негаразди. Тож сьогодні не можна:

виконувати хатні справи

жартувати або сміятися

голосно розмовляти та веселитися

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 9 лютого день ангела відзначають: Геннадій, Василь, Іван.

Крім цього, за старим календарем сьогодні іменини святкують власники таких імен: Іван, Дмитро, Петро.