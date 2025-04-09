Церковне свято 9 квітня: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети

9 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого мученика Євпсихія. До кінця року залишається 266 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які існують прикмети на цей день, чого категорично не можна робити, що віщують народні повір’я і у кого День ангела.

Церковне свято 9 квітня 2025

9 квітня церква та віряни святкують день святого мученика Євпсихія. Він народився в поважній родині Кесарії Кападокійської у 4 сторіччі й змалку виховувався в християнському благочесті.

У часи царювання Юліана Відступника він узяв шлюб у вірі Христовій, але саме під час весілля в місті відбувалося язичницьке свято на честь богині Фортуни. Побачивши, як елліни йдуть на жертвоприношення, Євпсихій розпалився ревністю за віру і разом із християнами зруйнував ідолів і сам храм. Розуміючи, що на нього чекає кара, він роздав усе своє майно бідним і присвятив себе молитві та посту.

Цар Юліан, дізнавшись про це, розлютився і наказав покарати не тільки святого, а й усе місто - багатьох стратили, майно конфіскували, а священників примусово віддали до війська. Кесарію позбавили статусу міста й перейменували на Мазу, мешканцям наклали важку данину. Євпсихія піддали жорстоким тортурам, змушуючи відректися від Христа, але він залишився непохитним.

Тіло мученика християни поховали з честю, а над його гробом згодом збудували храм. Юліан же, прямуючи на війну з персами, обіцяв повністю знищити Кесарію. Проте незабаром Юліан загинув, а мощі святого Євпсихія стали джерелом зцілень і духовної сили для християн.

Що не можна робити 9 квітня

У цей день не слід робити жодних операцій чи медичних втручань

Не приймайте поспішних рішень і не робіть висновків без належного обмірковування

Уникайте заздрощів до інших людей, це може принести вам шкоду

Не вживайте лайливих слів і не проявляйте агресію в мові

Цього дня не варто підозрювати чоловіка у зраді - підозри можуть справдитися

Утримайтеся від сварок і не тримайте образ

Активні качки у цей день віщують потепління (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 9 квітня

9 квітня варто звернути увагу на наступні народні прикмети:

Якщо дрізд радісно співає зранку, це знак, що попереду кілька днів гарної та сонячної погоди.

Якщо качки кружляють і літають над будинком, незабаром потеплішає й настане весна в повному розквіті.

Ранковий туман або густий іній віщує рік, багатий на врожай - природа подає добрий знак.

Коли птахи сідають дуже низько на гілках дерев, варто чекати сирої та дощової весни.

Якщо в цей день погода ще не визначилася й мінлива, то літо, ймовірно, буде сухим і з посухами.

Перші кульбаби, що вже розквітли, свідчать про прихід справжньої, сталої весни.

Коли схід сонця має білястий, світлий відтінок, можна не чекати дощу найближчими днями.

У кого День ангела 9 квітня

9 квітня День ангела святкують:

Вадим

Гавриїл

Леон

Марія

Тамара

Образливим символом удачі для тих, хто народився 9 квітня, вважається яшма. Це яскравий, різнобарвний камінь, що високо цінується у багатьох країнах. Із давніх-давен йому приписують здатність притягувати позитивну енергію. Крім того, яшма слугує своєрідним оберегом, що захищає і людину, і її оселю від усякого зла.