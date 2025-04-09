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Церковне свято 9 квітня: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети

Середа 09 квітня 2025 05:47
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Церковне свято 9 квітня: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети Яке свято сьогодні, 9 квітня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Unsplash)
Автор: Фелікс Коркін

9 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого мученика Євпсихія. До кінця року залишається 266 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які існують прикмети на цей день, чого категорично не можна робити, що віщують народні повір’я і у кого День ангела.

Церковне свято 9 квітня 2025

9 квітня церква та віряни святкують день святого мученика Євпсихія. Він народився в поважній родині Кесарії Кападокійської у 4 сторіччі й змалку виховувався в християнському благочесті.

У часи царювання Юліана Відступника він узяв шлюб у вірі Христовій, але саме під час весілля в місті відбувалося язичницьке свято на честь богині Фортуни. Побачивши, як елліни йдуть на жертвоприношення, Євпсихій розпалився ревністю за віру і разом із християнами зруйнував ідолів і сам храм. Розуміючи, що на нього чекає кара, він роздав усе своє майно бідним і присвятив себе молитві та посту.

Цар Юліан, дізнавшись про це, розлютився і наказав покарати не тільки святого, а й усе місто - багатьох стратили, майно конфіскували, а священників примусово віддали до війська. Кесарію позбавили статусу міста й перейменували на Мазу, мешканцям наклали важку данину. Євпсихія піддали жорстоким тортурам, змушуючи відректися від Христа, але він залишився непохитним.

Тіло мученика християни поховали з честю, а над його гробом згодом збудували храм. Юліан же, прямуючи на війну з персами, обіцяв повністю знищити Кесарію. Проте незабаром Юліан загинув, а мощі святого Євпсихія стали джерелом зцілень і духовної сили для християн.

Що не можна робити 9 квітня

  • У цей день не слід робити жодних операцій чи медичних втручань
  • Не приймайте поспішних рішень і не робіть висновків без належного обмірковування
  • Уникайте заздрощів до інших людей, це може принести вам шкоду
  • Не вживайте лайливих слів і не проявляйте агресію в мові
  • Цього дня не варто підозрювати чоловіка у зраді - підозри можуть справдитися
  • Утримайтеся від сварок і не тримайте образ

Церковне свято 9 квітня: що категорично не можна робити сьогодні, прикметиАктивні качки у цей день віщують потепління (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 9 квітня

9 квітня варто звернути увагу на наступні народні прикмети:

  • Якщо дрізд радісно співає зранку, це знак, що попереду кілька днів гарної та сонячної погоди.
  • Якщо качки кружляють і літають над будинком, незабаром потеплішає й настане весна в повному розквіті.
  • Ранковий туман або густий іній віщує рік, багатий на врожай - природа подає добрий знак.
  • Коли птахи сідають дуже низько на гілках дерев, варто чекати сирої та дощової весни.
  • Якщо в цей день погода ще не визначилася й мінлива, то літо, ймовірно, буде сухим і з посухами.
  • Перші кульбаби, що вже розквітли, свідчать про прихід справжньої, сталої весни.
  • Коли схід сонця має білястий, світлий відтінок, можна не чекати дощу найближчими днями.

У кого День ангела 9 квітня

9 квітня День ангела святкують:

  • Вадим
  • Гавриїл
  • Леон
  • Марія
  • Тамара

Образливим символом удачі для тих, хто народився 9 квітня, вважається яшма. Це яскравий, різнобарвний камінь, що високо цінується у багатьох країнах. Із давніх-давен йому приписують здатність притягувати позитивну енергію. Крім того, яшма слугує своєрідним оберегом, що захищає і людину, і її оселю від усякого зла.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

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