Свято сьогодні, 8 травня: що не можна робити, народні прикмети, у кого Дні ангела

8 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Іоана Богослова. Це також день поминання загиблих у Другій Світовій війні. До кінця року залишається 237 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 8 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

8 травня за церковним календарем нового стиля віряни вшановують пам’ять святого апостола Іоана Богослова. Його також називають Іоаном Зеведеєвим - він був одним із дванадцяти учнів Ісуса Христа і єдиним з них, хто завершив життя природним шляхом.

Іоан був сином Зеведея і братом апостола Якова. Прізвисько "Богослов" він отримав за свої глибокі духовні твори, і саме йому приписують авторство Євангелія від Іоана, трьох послань та книги Одкровення.

Святого Іоана часто називають "учнем, якого любив Ісус", і на іконах його зазвичай зображають у похилому віці, одягненого в червоний одяг, з пером і книгою в руках. Поруч часто можна побачити ангела або орла - символ його духовного прозріння. Він був одним із трьох найближчих до Спасителя апостолів, разом із Петром та своїм братом Яковом.

8 травня також присвячене вшануванню пам’яті загиблих у роки Другої світової війни. У цей день щороку згадують усіх, хто віддав життя на фронтах, а також мирних жителів, які стали жертвами війни - дітей, цивільних, примусово вивезених на роботи (остарбайтерів). Ця дата внесена до церковного календаря як день молитов за душі полеглих у 1939-1945 роках.

П.Рубенс "Іоан Богослов" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 8 травня

У цей день слід утриматися від суперечок, образ та вживання лайливих слів - це вважається духовно небажаним.

Не варто висловлювати невдоволення життям чи скаржитися на власну долю, аби не накликати на себе ще більші випробування.

За народними прикметами, розповідати комусь про власні сни також не рекомендується, щоб не втратити їхнє значення та захист.

Серед основних обмежень - важка фізична праця: цього дня не можна працювати в полі, займатися городніми справами, рубати дрова, різати, шити чи в’язати.

Народні прикмети і традиції 8 травня

Якщо зранку небо червоне або на небі з’явилася веселка - очікуй дощу, а якщо веселка ввечері - буде потепління.

Ясний день без опадів - грибів не буде, а якщо йде дощ - варто чекати великого грибного врожаю.

Місяць затягнутий серпанком - це віщує погіршення погоди найближчим часом.

Рясне цвітіння черемхи обіцяє вологе, дощове літо.

Якщо хмари згуртувалися в одне місце або скупчуються на небі - наближається негода.

Також у цей день віряни звертаються з молитвами до апостола Іоана Богослова з проханням про захист від отруєння, згадуючи його чудесне спасіння від смертельної отрути.

У кого День ангела 8 травня

8 травня День ангела відзначають

Арсеній

Іван

Станіслав

Людям, народженим 8 травня, вважається сприятливим мати талісман з жадеїту. У різні епохи та культурах цей камінь наділяли особливою магічною силою. Зокрема, існувало переконання, що жадеїт здатен сприяти стабілізації артеріального тиску.