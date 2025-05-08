Праздник сегодня, 8 мая: что нельзя делать, народные приметы, у кого Дни ангела
8 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Это также день поминовения погибших во Второй Мировой войне. До конца года остается 237 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 8 мая и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
8 мая по церковному календарю нового стиля верующие чтят память святого апостола Иоанна Богослова. Его также называют Иоанном Зеведеевым - он был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа и единственным из них, кто завершил жизнь естественным путем.
Иоанн был сыном Зеведея и братом апостола Иакова. Прозвище "Богослов" он получил за свои глубокие духовные сочинения, и именно ему приписывают авторство Евангелия от Иоанна, трех посланий и книги Откровения.
Святого Иоанна часто называют "учеником, которого любил Иисус", и на иконах его обычно изображают в преклонном возрасте, одетого в красные одежды, с пером и книгой в руках. Рядом часто можно увидеть ангела или орла - символ его духовного прозрения. Он был одним из трех ближайших к Спасителю апостолов, вместе с Петром и своим братом Иаковом.
8 мая также посвящено чествованию памяти погибших в годы Второй мировой войны. В этот день ежегодно вспоминают всех, кто отдал жизнь на фронтах, а также мирных жителей, ставших жертвами войны - детей, гражданских, принудительно вывезенных на работы (остарбайтеров). Эта дата внесена в церковный календарь как день молитв за души павших в 1939-1945 годах.
П.Рубенс "Иоанн Богослов" (изображение: Википедия)
Что нельзя делать 8 мая
В этот день следует воздержаться от споров, оскорблений и употребления бранных слов - это считается духовно нежелательным.
Не стоит выражать недовольство жизнью или жаловаться на собственную судьбу, чтобы не навлечь на себя еще большие испытания.
По народным приметам, рассказывать кому-то о собственных снах также не рекомендуется, чтобы не потерять их значение и защиту.
Среди основных ограничений - тяжелый физический труд: в этот день нельзя работать в поле, заниматься огородными делами, рубить дрова, резать, шить или вязать.
Народные приметы и традиции 8 мая
- Если утром небо красное или на небе появилась радуга - ожидай дождя, а если радуга вечером - будет потепление.
- Ясный день без осадков - грибов не будет, а если идет дождь - стоит ждать большого грибного урожая.
- Луна затянута дымкой - это предвещает ухудшение погоды в ближайшее время.
- Обильное цветение черемухи обещает влажное, дождливое лето.
- Если облака сплотились в одно место или скапливаются на небе - приближается непогода.
Также в этот день верующие обращаются с молитвами к апостолу Иоанну Богослову с просьбой о защите от отравления, вспоминая его чудесное спасение от смертельного яда.
У кого День ангела 8 мая
8 мая День ангела отмечают
- Арсений
- Иван
- Станислав
Людям, рожденным 8 мая, считается благоприятным иметь талисман из жадеита. В разные эпохи и культурах этот камень наделяли особой магической силой. В частности, существовало убеждение, что жадеит способен способствовать стабилизации артериального давления.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.