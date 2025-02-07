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Свято сьогодні, 7 лютого: що не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 7 лютого в церковному календарі (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В п'ятницю 7 лютого за новим календарем православна церква вшановує пам'ять преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського. Також 7 лютого за старим календарем - день пам'яті святого Григорія Богослова.

Про те, яке свято сьогодні 7 лютого, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Святитель Парфеній народився наприкінці III або на початку IV століття, в місті Мелітополь в Малій Азії. Хлопчик не вчився грамоти, проте чудово засвоїв Божественне Писання під час богослужінь.

Юнак став рибалкою та через своє милосердя роздавав гроші жебракам. За переказами, святий Парфеній з 18 років своїми молитвами міг здійснювати дива, лікувати хвороби та виганяти бісів. Дізнавшись про хлопця,  єпископ Філіпп допоміг святому здобути освіту, а також висвятив юнака у пресвітери.

В 325 році Парфеній став єпископом міста Лампсака, навернувши до християнської віри багатьох язичників. Тоді ж святитель звернувся до правителя Костянтина з проханням про можливість збудування християнського храму.

Цар погодився на прохання святого та виділив для будівництва кошти, тож згодом в місті Лампсака був споруджений прекрасний храм. Саме в цій обителі був похований Парфеній, який прожив тривале праведне життя. Згодом мощі Святого були перенесені в монастир неподалік міста Халкіс на грецькому острові Евія.

Головні прикмети цього дня

  • Цього дня хмари на небі синього кольору - до потепління. 
  • 7 лютого чутно грім - сіна буде мало.
  • Сьогодні після обіду здійнявся вітер - до великого врожаю ярих.
  • Якщо сьогодні стало тепло після опівночі - влітку буде тепло та сонячно.
  • 7 лютого небесне світило на заході має червоний колір - літо буде холодним.

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до народних прикмет, для того, щоб не зазнати лиха, сьогодні не можна:

  • одружуватися - шлюб буде нещасливим 
  • робити незаплановані покупки - можуть бути фінансові проблеми
  • лаятися і лихословити

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 7 лютого день ангела святкують власники таких імен: Петро, Олексій, Олександр.

Крім цього, за старим календарем сьогодні іменини відзначають: Петро, Анатолій, Дмитро, Василь, Володимир, Віталій, Григорій, Олександр, Борис.

Раніше ми писали про те, коли буде Благовіщення в 2025 році.

До того ж нещодавно розповідали про те, коли в Україні відзначатимуть Трійцю.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.

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