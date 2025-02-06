Свято сьогодні, 6 лютого: що не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Про життя святого Вукола відомо небагато. За історіями церковних книг, святий жив в II столітті. Вукол народився в місті Смірни, яке знаходилось на території Малої Азії.

Парубок став учнем Іоана Богослова, який висвятив Вукола в єпископи. Віряни вважали святителя "ангелом Церкви", адже Вукол вів жертовне життя, докладаючи всіх зусиль для спасіння душі сподвижників.

Після смерті святителя на його могилі почали відбуватися дива. Зокрема, зілля, яке виросло на тому місці, могло зцілювати від недугів.

Народні традиції свята

В народі Вукол вважався захисником домашньої худоби та врожаю. Тому багато обрядів було пов'язано з родючістю, наприклад з народженням телят.

Крім цього, існувало переконання, що, якщо в цей день помолитися Вуколу, можна невдовзі зустріти свого життєвого партнера.

День Вукола був ідеальним періодом для прибирання в оселі, а також ремонту всього, що накопичилось за тривалий період.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні будуть морози - погода навесні буде бурхливою, а літо - сухим та спекотним.

На Вукола холодно - в березні буде тепло.

Чим холодніше сьогодні - тим тепліше буде перший місяць весни.

Що сьогодні не можна робити

За переконаннями пращурів, для того, щоб не нажити неприємностей деякими діями, сьогодні не можна:

сваритися з будь-ким

лихословити

Вважається, що не вирішені конфлікти притягуватимуть нещастя. Тому цього дня варто помиритися з тими, з ким раніше була сварка.

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 6 лютого день ангела святкують власники таких імен: Христина, Анатолій, Дмитро, Василь, Іван, Максим, Олександр, Марія.

А за старим календарем сьогодні іменини відзначають: Тимофій, Денис, Микола, Іван, Павло, Ксенія.