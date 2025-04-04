Свято сьогодні, 4 квітня: що не можна робити, народні прикмети, у кого день ангела

4 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять Іосифа Піснописця та Іосифа Багатохворобливого Києво-Печерського, а також прославляють чудотворний образ Божої Матері "Геронтиса". До кінця року залишається 271 день.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 4 квітня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

Четвертого квітня православні вшановують пам’ять двох преподобних святих - Іосифа Піснописця та Іосифа Багатохворобливого Києво-Печерського. У цей день також прославляють чудотворний образ Божої Матері "Геронтиса", який є однією з найшанованіших ікон на Святій Горі Афон.

Преподобний Іосиф Багатохворобливий жив у XIV столітті та спочатку вів звичайне мирське життя. Одного разу він серйозно захворів, і, відчуваючи безсилля перед недугою, почав щиро молитися. У своїх молитвах він пообіцяв Богу, що, якщо одужає, то присвятить решту життя служінню в Києво-Печерському монастирі.

Молитви святого були почуті, і він дивовижним чином зцілився. Дотримуючись своєї обітниці, він став ченцем Києво-Печерської Лаври та прийняв постриг. Його духовний подвиг полягав у смиренні, праці та невпинній молитві, а головним життєвим принципом була любов до ближніх. Преподобного Іосифа поховали в Дальніх печерах Лаври, де й донині спочивають його нетлінні мощі.

Ікона Божої Матері "Геронтиса", відома також під назвою "Стариця", є однією з найбільш шанованих святинь Афону. Згідно з переказами, вона неодноразово проявляла свою чудотворну силу. Перше з відомих чудес сталося ще під час будівництва монастиря, де нині зберігається ікона. Кілька ночей поспіль з місця будівництва загадково зникали робочі інструменти та сам образ. Їх знаходили в іншому місці, і тоді зрозуміли, що таким чином Богородиця вказує на місце, де має стояти монастир.

Наступне чудо сталося вже в самому монастирі. Один із старців-ігуменів, відчуваючи наближення смерті, попросив причастя, проте священик не поспішав виконати його прохання. Раптом від ікони пролунав суворий голос, що наказав негайно дати старцю Святі Дари. Після цього випадку ікону стали вважати покровителькою людей похилого віку, що й дало їй назву "Геронтиса".

Протягом століть ця святиня явила безліч чудес. Вона допомагає зцілюватися від важких хвороб, дарує надію бездітним жінкам і полегшує перебіг пологів.

Що не можна робити 4 квітня

У релігійне свято 4 квітня, як і в будь-який інший день, не варто сваритися, розпускати чутки чи тримати образу. Заборонено ображати оточуючих, особливо людей похилого віку, або відмовляти їм у допомозі. Важливо зберігати спокій та доброзичливість у спілкуванні.

Триває Великий піст, і тим, хто дотримується посту, сьогодні слід утримуватися від гарячої їжі та їсти лише сирі продукти. Однак варто пам’ятати, що піст - це не лише обмеження в їжі, а й очищення думок, контроль над словами та вчинками.

За народними віруваннями, сьогодні також не можна кричати на журавлів або проганяти їх, оскільки це може накликати біду.

4 квітня - день особливої поваги до журавлів (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 4 квітня

Якщо в небі хмари мають синюватий відтінок - чекай теплого дощу.

Хто світанок проспав - той і грошей не заробив.

Якщо захід сонця багряний - наступний день буде сонячним.

Якщо день ясний і сонячний - літо обіцяє бути таким самим.

Якщо дощ зранку - літо буде дощовим.

Кора на деревах потріскалася - чекай гарної погоди.

Якщо перелітні птахи вже повернулися, але мовчать - морози ще повернуться.

У кого День ангела 4 квітня

4 квітня за новим стилем День ангела відзначають