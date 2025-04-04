Праздник сегодня, 4 апреля: что нельзя делать, народные приметы, у кого день ангела

4 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память Иосифа Песнописца и Иосифа Многобоязненного Киево-Печерского, а также прославляют чудотворный образ Божией Матери "Геронтиса". До конца года остается 271 день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 4 апреля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

Четвертого апреля православные чтят память двух преподобных святых - Иосифа Песнописца и Иосифа Многобоязненного Киево-Печерского. В этот день также прославляют чудотворный образ Божией Матери "Геронтиса", который является одной из самых почитаемых икон на Святой Горе Афон.

Преподобный Иосиф Многоболезненный жил в XIV веке и поначалу вел обычную мирскую жизнь. Однажды он серьезно заболел, и, чувствуя бессилие перед недугом, начал искренне молиться. В своих молитвах он пообещал Богу, что, если выздоровеет, то посвятит остаток жизни служению в Киево-Печерском монастыре.

Молитвы святого были услышаны, и он чудесным образом исцелился. Следуя своему обету, он стал монахом Киево-Печерской Лавры и принял постриг. Его духовный подвиг заключался в смирении, труде и непрестанной молитве, а главным жизненным принципом была любовь к ближним. Преподобного Иосифа похоронили в Дальних пещерах Лавры, где и по сей день почивают его нетленные мощи.

Икона Божией Матери "Геронтиса", известная также под названием "Старица", является одной из самых почитаемых святынь Афона. Согласно преданию, она неоднократно проявляла свою чудотворную силу. Первое из известных чудес произошло еще во время строительства монастыря, где ныне хранится икона. Несколько ночей подряд с места строительства загадочно исчезали рабочие инструменты и сам образ. Их находили в другом месте, и тогда поняли, что таким образом Богородица указывает на место, где должен стоять монастырь.

Следующее чудо произошло уже в самом монастыре. Один из старцев-игуменов, чувствуя приближение смерти, попросил причастия, однако священник не спешил выполнить его просьбу. Вдруг от иконы раздался суровый голос, приказавший немедленно дать старцу Святые Дары. После этого случая икону стали считать покровительницей стариков, что и дало ей название "Геронтиса".

На протяжении веков эта святыня явила множество чудес. Она помогает исцеляться от тяжелых болезней, дарит надежду бездетным женщинам и облегчает течение родов.

Что нельзя делать 4 апреля

В религиозный праздник 4 апреля, как и в любой другой день, не стоит ссориться, распускать слухи или держать обиду. Запрещено оскорблять окружающих, особенно пожилых людей, или отказывать им в помощи. Важно сохранять спокойствие и доброжелательность в общении.

Продолжается Великий пост, и тем, кто придерживается поста, сегодня следует воздерживаться от горячей пищи и есть только сырые продукты. Однако стоит помнить, что пост - это не только ограничение в еде, но и очищение мыслей, контроль над словами и поступками.

По народным верованиям, сегодня также нельзя кричать на журавлей или прогонять их, поскольку это может навлечь беду.

4 апреля - день особого уважения к журавлям (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 4 апреля

Если в небе облака имеют синеватый оттенок - жди теплого дождя.

Кто рассвет проспал - тот и денег не заработал.

Если закат багровый - следующий день будет солнечным.

Если день ясный и солнечный - лето обещает быть таким же.

Если дождь с утра - лето будет дождливым.

Кора на деревьях потрескалась - жди хорошей погоды.

Если перелетные птицы уже вернулись, но молчат - морозы еще вернутся.

У кого День ангела 4 апреля

4 апреля по новому стилю День ангела отмечают