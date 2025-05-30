Свято сьогодні, 30 травня: що заборонено робити у цей день, важливі народні прикмети

30 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Ісаакія Сповідника, настоятеля Далматської обителі. До кінця року залишається 215 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 30 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

30 травня за новим стилем - день вшанування пам’яті преподобного Ісаакія Сповідника, настоятеля Далматської обителі.

Святий Ісаакій жив у IV столітті. Він прийняв чернецтво і усамітнився в пустелі, ведучи відлюдницьке життя. У цей час у Римській імперії правив імператор Валент, який підтримував аріанську єресь. Православних переслідували, церкви закривали і знищували.

Дізнавшись про це, Ісаакій залишив пустелю та прибув до Константинополя, щоб підтримати православних і закликати імператора припинити гоніння. Він напророкував Валенту смерть від рук готів, якщо той не дозволить відкриття храмів. Імператор не послухався й наказав ув’язнити старця, але згодом пророцтво збулося. Після цього Ісаакія звільнили й почали шанувати як пророка.

З приходом до влади імператора Феодосія Великого православним було повернуто храми, а для Ісаакія збудували обитель, де збиралися інші ченці. Після довгого життя він відійшов у вічність, передавши керівництво монастирем преподобному Далмату.

Преподобний Ісаакій Сповідник (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 30 травня

У цей день особливо важливо утриматися від відвідин лісу, адже це може накликати неприємності або небезпеку.

Варто уникати ходіння босоніж по траві, щоб не наразитися на укуси змій або інші прикрі випадки.

Під жодним приводом не можна завдавати шкоди плазунам - це вважається великим гріхом і поганою прикметою.

Згідно з народними віруваннями, зустріч зі змією сьогодні може мати фатальні наслідки, тож краще залишитися вдома.

Якщо хтось звернеться до вас по допомогу, відмовляти небажано - подібна бездушність може обернутися серйозними життєвими випробуваннями.

Народні прикмети і традиції 30 травня

У давнину наші предки мали безліч цікавих прикмет, пов’язаних із цим днем. Вони уважно стежили за природою:

Якщо павуки активно плетуть павутину - незабаром очікували зміну погоди.

Млява поведінка бджіл вказувала на наближення сильної спеки.

Якщо йшов дощ - це вважали добрим знаком на щедрий грибний урожай восени.

Коли шипшина рясно вкривалася квітами - готувалися до лютої та морозної зими.

Цвітіння черемхи й липи пророкувало спекотне та тривале літо.

30 травня вважалося особливим днем, який наші предки називали "Зміїним". Вони вірили, що саме тоді змії влаштовують своєрідне "весілля" - збираються разом у великій кількості.

Через це люди уникали зустрічей із плазунами та намагалися не ходити до лісу. Вбивати змій категорично заборонялося - вважалося, що їхні родичі можуть прийти мститися за загибель.

У кого День ангела 30 травня

30 травня День ангела відзначають:

Василь

Ісаакій

Никанор

Адріан

Афанасій

Євдокія

Степан

Тим, хто народився 30 травня, талісманом слугує гірський кришталь. З давніх часів йому приписували здатність покращувати мовлення та посилювати пам’ять. Вважається, що цей мінерал гармонійно налаштовується на вібрації людини. Його енергетика допомагає досягати внутрішньої рівноваги та зосередженості.