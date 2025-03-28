Свято сьогодні, 28 березня: що не можна робити, прикмети і народні традиції

28 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Іларіона Нового та святого Стефана чудотворця. До кінця року залишається 278 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 28 березня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

28 березня православні християни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Нового та святого Стефана чудотворця.

Преподобний Іларіон жив у 8 сторіччі та від юності був монахом, провадячи життя в суворій стриманості та молитві. Він став ігуменом монастиря Пеликита, що знаходився в Азії поблизу Єлеспонта. Іларіон творив численні чуда: відганяв тварин від полів, викликав дощ, розділяв ріку, зцілював хворих і проганяв бісів.

Він постраждав за вшанування святих ікон під час іконоборства. Під час нападу на монастир його разом із іншими монахами закували в кайдани та відправили на заслання. Там він прийняв мученицьку смерть, залишившись вірним своїй вірі.

Преподобний Стефан жив у 9 сторіччі, він був ігуменом Триклійського монастиря та відзначався благочестям і постницьким життям. Він наставляв багатьох у праведності, закликаючи жити в чистоті та вірі. Під час правління імператора Лева Вірменина відмовився зректися шанування ікон, за що зазнав жорстоких мук.

Його довго били, кидали у в’язницю та зрештою відправили у вигнання. Виснажений стражданнями, він помер, залишившись вірним Христу. Його подвиги та стійкість зробили його прикладом для всіх правовірних християн.

Що не можна робити 28 березня

Цього дня суворо заборонено кричати та смітити в лісі, ламати гілки дерев і рвати рідкісні рослини, а також топтати квіти. Крім того, не можна полювати чи рибалити в лісових водоймах.

28 березня не слід рубати або обрізати дерева, адже це може накликати велике нещастя.

Не можна витирати дитину маминим рушником, інакше всі її хвороби можуть перейти на малюка.

Згідно зі старовинними повір’ями, у цей день не варто мити голову, а також здійснювати незаплановані або раптові покупки.

28 березня треба з особливою повагою ставитися до природи (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 28 березня

Якщо 28 березня сильно свербить голова - це може передвіщати дрібні неприємності.

Побачити вночі уві сні ангела - добрий знак, що обіцяє довге життя.

Щоб захиститися від пристріту, слід носити на одязі шпильку так, щоб її не було видно іншим. Якщо шпильки немає, її можна замінити двома перснями.

Похмурий день цього дня віщує дощі та негоду.

Якщо горобці гучно цвірінькають - варто чекати тепла і сонячної погоди.

Якщо чайки повернулися - скоро потеплішає.

Журавлі летять низько, швидко і мовчки - до погіршення погоди.

У кого День ангела 28 березня

28 березня іменини святкують Лазар, Сава, Іларіон, Степан, Ілля, Марія.

Людей, народжених 28 березня, оберігає рубін. Цей дорогоцінний камінь відомий людству з давніх часів. Його вважали символом могутності й величі, тому він був улюбленцем королів та знаті. Рубіну приписували цілющі властивості, зокрема здатність лікувати хвороби нирок і печінки.

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