Праздник сегодня, 28 марта: что нельзя делать, приметы и народные традиции

28 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Илариона Нового и святого Стефана чудотворца. До конца года остается 278 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 28 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

28 марта православные христиане чтят память преподобного Илариона Нового и святого Стефана чудотворца.

Преподобный Иларион жил в 8 веке и с юности был монахом, ведя жизнь в строгом воздержании и молитве. Он стал игуменом монастыря Пеликита, который находился в Азии вблизи Елеспонта. Иларион творил многочисленные чудеса: отгонял животных от полей, вызывал дождь, разделял реку, исцелял больных и прогонял бесов.

Он пострадал за почитание святых икон во время иконоборчества. Во время нападения на монастырь его вместе с другими монахами заковали в кандалы и отправили в ссылку. Там он принял мученическую смерть, оставшись верным своей вере.

Преподобный Стефан жил в 9 веке, он был игуменом Триклийского монастыря и отличался благочестием и постнической жизнью. Он наставлял многих в праведности, призывая жить в чистоте и вере. Во время правления императора Льва Армянина отказался отречься от почитания икон, за что подвергся жестоким мучениям.

Его долго били, бросали в тюрьму и в конце концов отправили в изгнание. Измученный страданиями, он умер, оставшись верным Христу. Его подвиги и стойкость сделали его примером для всех правоверных христиан.

Что нельзя делать 28 марта

В этот день строго запрещено кричать и мусорить в лесу, ломать ветки деревьев и рвать редкие растения, а также топтать цветы. Кроме того, нельзя охотиться или рыбачить в лесных водоемах.

28 марта не следует рубить или обрезать деревья, ведь это может навлечь большое несчастье.

Нельзя вытирать ребенка маминым полотенцем, иначе все его болезни могут перейти на малыша.

Согласно старинным поверьям, в этот день не стоит мыть голову, а также совершать незапланированные или внезапные покупки.

28 марта надо с особым уважением относиться к природе (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 28 марта

Если 28 марта сильно чешется голова - это может предвещать мелкие неприятности.

Увидеть ночью во сне ангела - добрый знак, сулящий долгую жизнь.

Чтобы защититься от сглаза, следует носить на одежде булавку так, чтобы ее не было видно другим. Если булавки нет, ее можно заменить двумя кольцами.

Пасмурный день в этот день предвещает дожди и непогоду.

Если воробьи громко чирикают - стоит ждать теплой и солнечной погоды.

Если чайки вернулись - скоро потеплеет.

Журавли летят низко, быстро и молча - к ухудшению погоды.

У кого День ангела 28 марта

28 марта именины празднуют Лазарь, Савва, Илларион, Степан, Илья, Мария.

Людей, рожденных 28 марта, оберегает рубин. Этот драгоценный камень известен человечеству с древних времен. Его считали символом могущества и величия, поэтому он был любимцем королей и знати. Рубину приписывали целебные свойства, в частности способность лечить болезни почек и печени.

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